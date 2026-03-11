Lanzan sistema para controlar detención domiciliaria con app

Con presencia de autoridades de la Fiscalía y el Órgano Judicial, se realizó el lanzamiento de un sistema para controlar la detención domiciliaria, mediante una aplicación de celular.

El sistema consiste en una app que solicita la validación de identidad del detenido, con constatación biométrica y de geolocalización, en forma aleatoria o programada, según la explicación que se dio en el evento.

La app solicita una selfie de la persona y solucionar un captcha de verificación. Así, procede a revisar la ubicación mediante GPS y, en caso de que el detenido se encuentre fuera del perímetro predeterminado, se emite una alerta.

La aplicación se denomina Sistema de Vigilancia Digital de Medidas Cautelares Roma-Argo (Arraigo y Georreferenciación de Obligaciones Cautelares).

“Si el procesado abandona la zona asignada o no supera una verificación biométrica, el sistema genera una alerta inmediata a las autoridades competentes. No hay margen para la discrecionalidad ni espacio para la evasión inadvertida. Cada movimiento queda registrado, cada validación biométrica se documenta y cada evento genera trazabilidad verificable”, dijo el fiscal general Roger Mariaca.

Tecnología

La Fiscalía explicó que, durante décadas, el control de la detención domiciliaria dependió de verificaciones presenciales y del despliegue continuo de efectivos policiales.

La autoridad sostuvo que el desarrollo Roma-Argo fue realizado íntegramente por el equipo técnico de la institución, demostrando que Bolivia no solo adopta tecnología, sino que la crea, la adapta y la lidera.