Bolivia capturó a Marset con apoyo de la DEA para el traslado a EEUU

La Policía Boliviana ejecutó este viernes un mega operativo perfecto en Santa Cruz con el apoyo de la Administración de Control de Drogas (DEA) para el traslado a EEUU, que culminó en la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los criminales más buscado de Estados Unidos y de los países de Sudamérica.

Las primeras imágenes de la captura de Marset en Bolivia muestran al narcotraficante siendo trasladado por agentes de la DEA a Estados Unidos.

El presidente Rodrigo Paz informó que la captura del Marset fue histórico y fue resultado de un trabajo de la Policía Boliviana con la cooperación de organismos internacionales que se sumaron a la decisión del país de hacer de “Bolivia una patria exitosa y digna para nuestros hijos y nuestras familias”.