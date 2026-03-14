Operativo contra Marset deja un golpe económico de 15 millones de dólares al narcotráfico

La captura del narcotraficante Sebastián Marset y la incautación de sus bienes en Bolivia generaron un daño económico estimado en más de 15 millones de dólares a su organización criminal, según informó el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes.

El operativo se desarrolló ayer desde ayer viernes, con la participación de múltiples instituciones, incluyendo notarios de Fe Pública, la Unidad de Transparencia, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, la Dirección de Lucha Contra el Crimen y la Dirección de Transparencia. “Se ha registrado cada bien, inmueble y vehículo de Marset hasta la fecha del 13 de marzo, con el fin de no descuidar ningún detalle”, indicó Paredes.

Entre los bienes incautados se destacan:

16 avionetas localizadas en dos aeródromos del norte del país, de las cuales cuatro están inoperables.

localizadas en dos aeródromos del norte del país, de las cuales cuatro están inoperables. 54 kilos de marihuana , con un valor aproximado de 54 mil dólares, considerando su precio de mercado.

, con un valor aproximado de 54 mil dólares, considerando su precio de mercado. Tres sobres de cocaína , destinados aparentemente al consumo personal, con un total de 200 gramos.

, destinados aparentemente al consumo personal, con un total de 200 gramos. 10 vehículos blindados , incluyendo uno de categoría 7, el más alto nivel de protección utilizado por Marset.

, incluyendo uno de categoría 7, el más alto nivel de protección utilizado por Marset. Dos motocicletas de alto valor , una de ellas BMW.

, una de ellas BMW. Cinco inmuebles con mobiliario completo, registrados minuciosamente por notarios.

con mobiliario completo, registrados minuciosamente por notarios. 21 armas de diferentes calibres, algunas de tecnología superior a la de la policía boliviana.

Paredes enfatizó que la operación no provocó víctimas fatales ni heridos y que se detuvo inicialmente a Marset y cuatro personas más, mientras que posteriormente se capturaron otros cuatro individuos, dos de ellos con alerta roja de Interpol. Uno de los detenidos pertenece a la organización criminal Comando Vermelho, según el viceministro.

El centro de operaciones de Marset se encontraba en su residencia de Santa Cruz, desde donde coordinaba una red criminal internacional dedicada al narcotráfico, trata de personas y secuestros express. “Aunque había reportes de que Marset se encontraba en Dubái u otros países, estaba operando desde Bolivia con un alcance global”, precisó Paredes.

Además de los bienes mencionados, se encontraron dos cajas fuertes de gran tamaño que serán abiertas en presencia de fiscales y autoridades para garantizar la transparencia del proceso.

“El primer daño económico que les hemos infligido está en curso, pero al 13 de marzo supera los 15 millones de dólares; aún estamos evaluando otros bienes y elementos tecnológicos que forman parte de la red criminal”, concluyó el viceministro.