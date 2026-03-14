Ordenan detención preventiva para la hermanastra de Marset y otros aprehendidos

La Justicia determinó este sábado la detención preventiva por seis meses de las cuatro personas aprehendidas durante el megaoperativo policial que permitió la captura del narcotraficante Sebastián Marset en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La decisión fue asumida en una audiencia de medidas cautelares realizada en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, que se inició cerca de las 17:00 y se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad. Al concluir la audiencia, cerca de las 20:00, se dispuso que los imputados cumplan 180 días de detención preventiva en el penal de Palmasola mientras avanzan las investigaciones.

Entre los detenidos se encuentra una mujer identificada como Tatiana Marset Alba, hermanastra del narcotraficante , además de otras tres personas vinculadas presuntamente a su estructura de seguridad y apoyo en Bolivia.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó como elementos de prueba el armamento incautado en los operativos, entre ellos metralletas, fusiles, pistolas, chalecos antibalas y otros objetos encontrados en la vivienda donde fueron aprehendidos los guardias que brindaban seguridad a Marset.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que se abrió un proceso penal contra los implicados por los delitos de tráfico de armas y organización criminal o asociación delictuosa.

De acuerdo con los reportes preliminares, dos de los aprehendidos son ciudadanos venezolanos que cumplían funciones de seguridad personal del narcotraficante, mientras que los otros detenidos formarían parte de la estructura de apoyo que Marset mantenía en Bolivia, con participación de ciudadanos extranjeros, lo que apunta a una organización criminal de carácter transnacional.

Marset fue capturado la madrugada del viernes 13 de marzo en un domicilio de Santa Cruz de la Sierra, en el marco de un operativo policial, mientras que su equipo de seguridad fue intervenido en otra vivienda cercana. Posteriormente fue entregado a autoridades de Estados Unidos, país donde permanece detenido y enfrentará cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.