Warnes: Secuestran 11 aeronaves durante operativo policial tras la captura de Marset

La Policía Boliviana intervino un aeródromo en el municipio de Warnes, donde se secuestraron 11 aeronaves, placas de identificación y combustible, como parte de la investigación contra redes de narcotráfico vinculadas a Sebastián Marset, capturado este viernes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y entregado a la DEA de Estados Unidos.

Efectivos de la Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales (Umopar) de Chimoré, en el Trópico de Cochabamba, llegaron a Warnes con apoyo aéreo y registraron tres hangares en los que se encontraban las avionetas resguardadas. Según el reporte policial, el terreno intervenido era propiedad de Marset, quien lo utilizaba de manera privada para almacenar y operar sus aeronaves.

“Esto es solo el inicio, no el fin”, afirmó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, en sus redes sociales, al explicar que los operativos simultáneos buscan desarticular la logística aérea y terrestre de las redes criminales transnacionales.

El operativo en Warnes forma parte de una serie de acciones coordinadas que también se extendieron a inmuebles de Santa Cruz de la Sierra, donde se incautaron sustancias controladas, armas de grueso calibre, vehículos blindados y otros objetos vinculados a la investigación.

Durante la captura de Marset en el barrio Las Palmas, las autoridades también aprehendieron a cuatro personas, entre ellas un familiar del narcotraficante, quienes se encuentran bajo investigación. Marset fue trasladado al aeropuerto Viru Viru para ser entregado a funcionarios estadounidenses y enfrentar procesos judiciales en Estados Unidos.

Justiniano resaltó que la intervención de Warnes y otras localidades busca cerrar rutas, asegurar territorio y reducir la capacidad operativa de las redes criminales. “La logística aérea era un componente clave de estas organizaciones. Con estos hallazgos, debilitamos su capacidad de operar en Bolivia y la región”, enfatizó.