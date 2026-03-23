Abren dos cajas fuertes del caso Marset y estaban vacías

En un acto transmitido en vivo por el Ministerio de Gobierno, autoridades han procedido este lunes en Santa Cruz a la apertura de dos cajas fuertes encontradas en el marco de las investigaciones del caso Sebastián Marset.

Frente a las cámaras se revisaron los precintos y se abrieron las dos cajas. En ambas se encontraron solamente bolsas de tornillos y productos contra la humedad.

"No ha habido nada y están vacías", manifestó el fiscal Julio César Porras.

Al hallarse los tornillos, el fiscal presume que en realidad eran cajas fuerte nuevas las que se encontraron en este inmueble, allanado dentro de las investigaciones contra Marset.

Porras ratificó que, hasta el momento, no se ha encontrado ni un dólar en esta investigación, aunque la misma continúa.

En tanto, el director de Dircabi, Héctor Montes, explicó que se tienen 14 bienes inmuebles secuestrados en este caso, entre ellos centros de recreación, quintas y casas. Asimismo, se tiene 14 vehículos, 11 avionetas y cinco fuselajes.