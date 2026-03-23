Hallan a policías enmanillados en una casa vinculada a Marset; atacantes se dieron a la fuga llevándose las armas oficiales

Las autoridades hallaron a dos policías enmanillados en una casa allanada vinculada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien en la actualidad está detenido en Estados Unidos enfrentando un proceso por lavado de dinero.

Según el informe, ambos efectivos policiales estaban custodiando el inmueble y fueron sorprendidos por personas que presuntamente están ligadas a Marset y que, además de reducirlos, se llevaron sus armas reglamentarias.

La Policía comenzó las investigaciones para identificar qué se llevaron los delincuentes y esclarecer por qué ingresaron al lugar para luego fugar.

Cámaras de seguridad grabaron el momento en el que estas personas fugan en una camioneta de color blanco y vidrios negros. El momento fue captado alrededor de las 8:30 de este lunes, por la zona de Villa Bonita, en el Urubó.

La Policía retomó horas después el control del inmueble, que está precintado y que es parte de las investigaciones.