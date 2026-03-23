Hombre ejecutado a tiros en el Chapare tenía condena por asesinato

Reveladores detalles surgen en torno al violento crimen registrado el pasado sábado 21 de marzo en el municipio de Entre Ríos.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) confirmó que la víctima, identificada como Víctor Villarroel Vargas (35 años), contaba con un oscuro historial delictivo que podría ser clave para esclarecer el móvil del ataque.

El coronel Rolando Vera, director departamental de la Felcc en Cochabamba, informó que Villarroel fue sorprendido por sicarios cuando llegaba a la vivienda de sus padres a bordo de una motocicleta. "Al momento de ingresar, dos personas de sexo masculino entran por detrás y hacen uso de armas de fuego", detalló la autoridad.

Un ataque feroz

La saña del ataque quedó evidenciada en los resultados de la autopsia y el trabajo de criminalística en la escena del crimen: el cuerpo de la víctima presentaba 16 orificios de ingreso de proyectil, se colectaron 20 vainas servidas en el lugar, los casquillos corresponden a pistolas calibre 9 milímetros.

Lo que más llama la atención de los investigadores es la situación jurídica de la víctima. Según el informe oficial de la Felcc, Villarroel Vargas no era un desconocido para la justicia.

Es necesario "hacer notar que el fallecido tenía antecedentes por el delito de asesinato desde el año 2018, por lo cual ya tenía una condena", señaló el coronel Vera. La autoridad policial expresó su sorpresa ante el hecho de que el sujeto se encontrara en libertad, revelando además que, al momento de su muerte, se encontraba en calidad de rebelde ante la ley para cumplir dicha sentencia.

El trópico cochabambino se encuentra movilizado tras este hecho que tiene todas las características de un ajuste de cuentas. La Policía busca determinar el paradero de los dos atacantes y establecer si este crimen está vinculado a su pasado delictivo o a conflictos recientes en la zona de Entre Ríos.