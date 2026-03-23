Muere un aspirante a cadete de la Anapol, tenía 18 años

Seguridad
ERBOL
Publicado el 23/03/2026 a las 17h47
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La muerte de un aspirante de primer año a cadete de la Academia Nacional de Policías (Anapol), que presuntamente sufrió agresiones físicas al interior de esa institución, derivó en que su familia impulse un peritaje independiente, mientras la Defensoría del Pueblo activó una intervención y gestiona el resguardo del cuerpo.

 

Denuncias de tortura

Los familiares denunciaron públicamente el 21 de marzo que las lesiones fueron provocadas por presuntos actos de tortura dentro de la institución. "Mi hijo estaba intubado. Pasaron tres días y recibo certificados médicos que decían que sus tejidos están destrozados. El pulmón derecho está totalmente lastimado, más de la mitad. Su riñón está totalmente lastimando, en su cerebro hay mucha sangre", declaró la madre. Además, aseguró que su hijo tenía muerte cerebral.

El joven de 18 años falleció en el Hospital Metodista de La Paz adonde fue trasladado del Hospital Corazón de Jesús, de El Alto. En ambos nosocomios estuvo en terapia intensiva  donde fue internado con lesiones de gravedad que comprometieron sus pulmones y riñones, según reportes médicos.

En ese contexto, la familia, con apoyo de la Cámara de Diputados, gestiona la llegada de un médico forense desde Sucre para que actúe como perito de confianza, según reportó la Defensoría del Pueblo.

Antes del fallecimiento del joven, la Fiscalía abrió un proceso por lesiones graves y gravísimas a denuncia de la madre.

Por su parte, la institución defensorial informó que, a través de su Delegación en La Paz y en el marco del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, activó acciones orientadas a coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos y garantizar la investigación por las instancias competentes.

En ese sentido, pidió la intervención del Ministerio Público-

Asimismo, solicitó el resguardo del cuerpo en el centro hospitalario, con el objetivo de evitar conflictos mientras se concreta la intervención del perito.

“La Defensoría del Pueblo realiza el seguimiento permanente al caso, en resguardo del debido proceso y el cumplimiento de los procedimientos, en el marco de la transparencia y con el objetivo de evitar la impunidad”, señala una nota de prensa de esa instancia.

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