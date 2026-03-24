Asesinan a disparos a un hombre en vía pública de la ciudad de El Alto

Un hombre de alrededor de 36 años de edad fue asesinado el lunes por la tarde en la zona 1 de Octubre de la ciudad de El Alto. La Policía hizo el levantamiento del cadáver y realiza la investigación del caso.

El cuerpo fue encontrado en vía pública, cerca al vehículo de la víctima, que se dedicaba al oficio de conductor de servicio público, informó el coronel Roberto Cuenca, director de la fuerza anticrimen de El Alto.

El cuerpo presenta tres heridas de proyectil de arma de fuego en el tórax y una en la cabeza, según el reporte policial.

Se presume que el sujeto fue atacado cuando se encontraba fuera del vehículo y habría intentado escapar. "Al final cae a los siete metros y tiene un impacto en la cabeza", señaló Cuenca.

El jefe policial aclaró que la víctima no sufrió robo de sus pertenencias.