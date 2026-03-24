Autopsia de cadete de la Anapol constata muerte por shock séptico

Seguridad
ERBOL
Publicado el 24/03/2026 a las 17h39
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Tras la muerte de un cadete de 18 años y en medio de denuncias de presunta tortura, la Academia Nacional de Policías (Anapol) negó cualquier forma de maltrato al interior de esa institución, mientras que el Ministerio Público certificó que el fallecimiento se produjo por causas médicas.

El fiscal Favio Maldonado informó que el examen forense –que se prolongó por seis horas el lunes– estableció que la causa de la muerte del joven fue un shock séptico con falla multiorgánica provocado por una neumonía, descartando la existencia de lesiones internas y externas.

El análisis fue realizado por cuatro especialistas: dos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), uno de la familia y otro de la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, el director de la Anapol, Max Cerruto, aseguró que “en esta academia de policías no se permite ningún modo el maltrato. Nosotros promocionamos los derechos humanos en las prácticas cotidianas y normales de la Academia. (...) Los módulos de instrucción están en total apego a los derechos humanos”.

El caso salió a la luz antes del deceso, luego de que la madre del joven denunciara que su hijo habría sufrido agresiones físicas, lo que derivó en la apertura de una investigación fiscal por lesiones graves y leves.

Sobre estas denuncias, Cerruto informó que se designó a tres oficiales para indagar lo ocurrido y que se abrió un expediente interno.

Añadió que la institución está dispuesta a someterse a cualquier investigación para esclarecer el caso, ante lo que calificó como “malos comentarios” en redes sociales.

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