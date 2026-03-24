Incautan en Arica 68,7 t de carga boliviana impregnada con drogas

Autoridades chilenas incautaron 68,7 toneladas de carga impregnada con droga en el puerto de Arica, en un operativo calificado como histórico por el Gobierno de Chile. Los envíos provenían de Bolivia y tenían como destino puertos de Europa y Norteamérica.

Se detectaron tres cargamentos de madera y productos de caucho contaminados con clorhidrato de cocaína y ketamina, una sustancia controlada en varios países.

El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que Bolivia activó acciones investigativas desde el inicio del caso, como allanamientos, aprehensiones y el secuestro de dinero, documentación y equipos.

“No se trata de un caso aislado, sino de modalidades que están siendo investigadas”, aseveró.

Cargas a Alemania, México e Italia

Una de las cargas correspondía a madera de tajibo, con un peso de 24.500 kilos, contaminada con cocaína y ketamina, y con destino a Hamburgo, Alemania.

Otro envío, de 21.570 kilos de baldosas de caucho, contenía ketamina y estaba dirigido a Manzanillo, México.

El tercer cargamento, de 22.656 kilogramos de madera aserrada, también contenía ketamina y tenía como destino Venecia, Italia.

En total, 24.500 toneladas incluían cocaína y ketamina, mientras que 44.226 toneladas correspondían exclusivamente a ketamina.

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, explicó que los resultados responden a un trabajo sostenido de inteligencia.

“Este procedimiento es una seguidilla, no es el primero que tenemos de estas características (…) tiene que ver con el trabajo que se ha hecho entre las distintas instituciones”, señaló.

El procedimiento fue liderado por la Fiscalía de Arica, con participación de la Policía Marítima, el Servicio Nacional de Aduanas, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Claves del operativo

Dos de las incautaciones se lograron mediante labores de análisis criminal, inteligencia marítima y control portuario. Estas acciones permitieron identificar patrones de riesgo, inconsistencias documentales y perfiles logísticos vinculados a operaciones ilícitas.

El tercer caso se originó tras la fiscalización de un camión en ruta. La carga fue trasladada al puerto para una revisión exhaustiva, donde se confirmó la presencia de sustancias ilícitas.

Según el Gobierno de Chile, en los tres procedimientos se realizaron inspecciones físicas con apoyo de binomios caninos de distintas instituciones, lo que permitió detectar indicios de droga y orientar las diligencias investigativas.

El fiscal Carrera agregó que el análisis previo de rutas, empresas y perfiles permite detectar riesgos. “Ninguno de los contenedores que se ha revisado ha sido por mera arbitrariedad, sino porque nuestros análisis alertaron un riesgo”, afirmó.