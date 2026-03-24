Policía aprehende a 36 personas de presunto grupo armado en los Yungas

Seguridad
ERBOL
Publicado el 24/03/2026 a las 18h52
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Un operativo ejecutado la mañana de este martes por la Policía de La Paz logró la aprehensión de 36 personas, integrantes de un grupo armado acusado de generar zozobra en la localidad de Chuspipata en los Yungas, donde presuntamente pretendían avasallar un centro minero.

El comandante departamental de la Policía en La Paz, coronel Amílcar Sotopeña, informó que la intervención se realizó tras denuncias presentadas por cooperativas y comunidades de la zona, que alertaban sobre la presencia de actividades irregulares.

Según la autoridad, un trabajo previo de inteligencia permitió establecer la presencia de este grupo a unos 200 metros del ingreso al denominado “Camino de la Muerte”, afectando tanto a pobladores como a turistas extranjeros.

El operativo, iniciado alrededor de las 8:00, identificó tres campamentos en el área. Como resultado, los efectivos policiales aprehendieron a 36 personas, una de ellas mujer, que fueron trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Durante la intervención se incautó material explosivo y armas. En el primer campamento se hallaron 27 cartuchos de dinamita, siete teléfonos celulares, una guía detonante, armas de fuego, incluyendo una pistola calibre 9 milímetros y un revólver, además de machetes y otros objetos. En el segundo campamento se encontraron 11 celulares y un revólver calibre 22.

En el tercer campamento se decomisaron ocho teléfonos celulares, 50 cartucho de dinamita con sus detonadores, listas para ser detonados, 45 cartuchos adicionales, 17 granadas de gas, mechas de seguridad, una metralleta con cargador y otros elementos.

Sotopeña indicó que algunos de estos artefactos coinciden con los empleados en hechos de violencia registrados en movilizaciones anteriores.

De acuerdo con las denuncias, los implicados consumían bebidas alcohólicas durante la noche y utilizaban armas de fuego para intimidar a la población. La hipótesis inicial apunta a que el grupo buscaba tomar control del área para desarrollar actividades de minería ilegal.

Algunos de los aprehendidos habrían utilizado uniformes verde olivo para hacerse pasar por efectivos policiales, simulando controles en la zona.

Uno de los aprehendidos negó que hayan cometido delitos o sean avasalladores. Dijo que es albañil y le ofrecieron 200 bolivianos para ejercer como sereno.

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