Aprehendidos por el caso Marset son trasladados a cárceles de máxima seguridad del país

Seguridad
ABI
Publicado el 25/03/2026 a las 14h30
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La Policía Boliviana realizó este miércoles el traslado de Santa Cruz a dos cárceles de máxima seguridad del país a al menos 13 aprehendidos por su relación con las investigaciones que se siguen contra el narcotraficante Sebastián Marset.

De acuerdo con el reporte policial e imágenes de medios locales, siete de los reos fueron enviados al penal de Cantumarca, en Potosí; y el resto, al penal de Chonchocoro, en La Paz. Entre las personas no se encuentra la hermana de Marset, quien permanece en el penal de Palmasola.

El trabajo se realizó en medio de un fuerte resguardo policial, aproximadamente, a las 07.00 de este miércoles en Santa Cruz.

El viernes 13 de marzo, se capturó a Marset tras el desarrollo de un megaoperativo, posteriormente fue expulsado y enviado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por tráfico de cocaína y lavado de dinero.

Las investigaciones por el caso Marset continúan en el país. Esta semana, las autoridades abrieron dos cajas fuertes incautadas en un inmueble del narcotraficante, sin encontrar objetos de valor en su interior.

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