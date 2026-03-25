Fiscalía certifica que cadete de la policía murió por neumonía y descarta agresión

Ante la muerte de un cadete de 18 años, Pablo Reboso Valencia, que derivó en denuncias de presunta tortura y maltrato, la Academia Nacional de Policías (Anapol) negó cualquier forma de maltrato en su interior, mientras que el Ministerio Público certificó que el fallecimiento se debió a causas médicas.

El fiscal Favio Maldonado informó que el examen forense —que se extendió por seis horas el lunes— estableció que la causa de la muerte fue un shock séptico con falla multiorgánica provocado por una neumonía, descartando la existencia de lesiones internas y externas, según un reporte de Erbol.

El análisis fue realizado por cuatro especialistas: dos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), uno de la familia y otro de la Defensoría del Pueblo.

El director de la Anapol, Max Cerruto, aseguró que en la institución “no se permite de ningún modo el maltrato” y que la formación se rige por el respeto a los derechos humanos.

“En esta Academia de Policías no se permite de ningún modo el maltrato. Nosotros promocionamos los derechos humanos en las prácticas cotidianas y normales de la Academia. (...) Los módulos de instrucción están en total apego a los derechos humanos”, afirmó.

El caso salió a la luz antes del deceso, luego de que la madre del joven denunciara que su hijo habría sufrido agresiones físicas, lo que derivó en la apertura de una investigación fiscal por lesiones graves.

Investigación

Sobre estas denuncias, Cerruto informó que se designó a tres oficiales para indagar lo ocurrido y que se abrió un expediente interno en la Anapol para determinar las circunstancias del deceso del estudiante que aspiraba a convertirse en policía.

Añadió que la institución está dispuesta a someterse a cualquier investigación para esclarecer el caso, ante lo que calificó como “malos comentarios” en redes sociales sobre lo ocurrido con el joven Pablo Reboso.

Cronología del caso

De acuerdo con el reporte institucional, el domingo 15 de marzo el cadete presentó dolencias en el pecho. Fue atendido inicialmente y trasladado al Policlínico Policial, y posteriormente a la Clínica Virgen de Copacabana, en la zona de Sopocachi.

Ante la necesidad de atención de mayor complejidad, fue derivado al Hospital Corazón de Jesús, en la ciudad de El Alto.

En ese centro, según Cerruto, se le diagnosticó un derrame pleural en el pulmón izquierdo.

El 21 de marzo fue trasladado al Hospital Metodista, donde finalmente falleció el 22 de marzo por complicaciones de salud.

La Anapol aseguró que realizó seguimiento permanente al estado de salud del cadete Reboso y que brindó apoyo económico durante su internación médica.