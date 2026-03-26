En abril se inicia juicio a Juan Pari que desfalcó de Bs 37 millones al Banco Unión

El juicio contra Juan Pari, por el desfalco de 37,6 millones de bolivianos del Banco Unión, debe abrirse el 28 de abril en el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz.

El juicio debía iniciarse el miércoles 25 de marzo, pero se suspendió después de que Pari no pudo llegar a La Paz, desde la cárcel de El Abra de Cochabamba, informó el abogado Eusebio Vera, que defiende a uno de los acusados.

Según el abogado, Pari alegó estar delicado de salud, pero también se había obstaculizado su traslado debido al paro de transporte.

“Se ha suspendido para el día 28 de abril del año en curso y estimo que ha sido para tomar previsiones con relación a su traslado. Y hay otros ciudadanos también que han sido acusados por este tema que viven en la ciudad de Santa Cruz y en otras ciudades del país (…)”, indicó.

Según la investigación, Pari cometió el desfalco entre 2016 y 2017, cuando era jefe de operaciones en las agencias Batallas y Achacachi del Banco Unión.

La acusación señala que Pari accedió al sistema sin autorización, simulando la transferencia hacia un cajero automático inexistente, logrando apropiarse de 37,6 millones de bolivianos.

Habría intentado lavar el dinero con la compra de inmuebles y vehículos de lujo y motocicletas.

El sujeto habría financiado viajes, incluido el alquiler de aviones privados, y estableció varios negocios como de renta de autos, construcción, curtiembre, discoteca, canal de televisión, entre otros.

Junto con Pari hay una veintena de acusados, indicó el abogado Vera.

Dentro de este proceso, los denunciantes son el Banco Unión, el Viceministerio de Transparencia, dependiente del Ministerio de Justicia, la Procuraduría General del Estado y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Juan Franz Pari Mamani está imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, delitos financieros y asociación delictuosa.