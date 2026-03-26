Hallan más avionetas de Marset y llevan a 17 aprehendidos a La Paz y Potosí

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 26/03/2026 a las 10h24
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La Policía confirmó el hallazgo de una avioneta de alta gama, una Beechcraft King Air, entre las 11 aeronaves incautadas en el hangar del Coloradillo, en Warnes, que se presume era usada por Sebastián Marset para sus viajes y que tiene un valor comercial de $us 11 millones.

El martes se encontraron otras tres avionetas en un hangar en Warnes, cerca de la carretera a Okinawa, que aparentemente eran parte de la red de Marset.

Como parte de las investigaciones ayer se intervino un balneario en Guarayos que fue intervenido por la Policia con personal armado por su relación con la red de Marset.

Aprehendidos

La Policía ejecutó ayer un operativo para trasladar a las 17 personas detenidas por el caso de Sebastián Marset en Santa Cruz a dos penales de máxima seguridad: nueve internos fueron llevados a Cantumarca en Potosí y ocho a Chonchocoro en La Paz.

Los 17 aprehendidos están vinculados con el círculo de seguridad del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, detenido el 13 de marzo en la capital cruceña.

A tempranas horas del miércoles, 17 reos fueron sacados de Palmasola (Santa Cruz) para ser trasladados a dos recintos penitenciarios de Bolivia: nueve a Cantumarca y ocho al penal de Chonchocoro, considerado un centro penitenciario de máxima seguridad.

Los internos de nacionalidad colombiana, ecuatoriana y boliviana fueron catalogados como “de alta peligrosidad”, según la Policía. Al menos cuatro de ellos están implicados en delitos de asesinato. 

Cantumarca

Los reclusos fueron llevados por vía aérea hasta Sucre y, posteriormente, transportados por tierra hasta Potosí. El traslado de los nueve reos se realizó bajo un fuerte resguardo policial, con cinco vehículos y  50 policías.

El contingente estuvo conformado por personal del DACI, unidades de Inteligencia y el Grupo Delta, además de autoridades de Régimen Penitenciario y del Comando Departamental de la Policía.

A su llegada, los internos fueron ingresados en un bus policial hasta el recinto penitenciario. Por disposición del director del penal, se habilitaron dos celdas en el pabellón C, donde permanecerán aislados del resto de la población carcelaria como parte de un protocolo  de seguridad.

Este no fue el único movimiento de reclusos registrado en la jornada del miércoles. Cabe remarcar que, dentro de estos operativos, no está Tatiana Marset Alba, la hermanastra del uruguayo, quien cumple detención preventiva en Santa Cruz.

Ambos operativos forman parte de las acciones para desarticular la red vinculada a Marset, quien actualmente enfrenta a la justicia en Estados Unidos tras su captura y se prevé que tenga una audiencia el 1 de abril.

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