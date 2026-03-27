Avioneta se precipita en la zona del trópico, al menos cuatro personas viajaban en el interior

Una avioneta se estrelló en la zona del trópico de Cochabamba tras despegar desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, reportes preliminares indican que al menos cuatro personas viajaban en su interior, de las que se desconoce su paradero y estado de salud.

Según los datos, la aeronave partió desde el aeropuerto El Trompillo, al sur de la ciudad, en horas de la mañana del jueves, pero durante el trayecto, se perdió contacto con ella poco después.

Se conoce que, en horas de la tarde, equipos de emergencia se trasladaron hasta el lugar para iniciar con la búsqueda de esta avioneta, desde la zona desde donde se tuvieron la última comunicación. Este viernes, las labores de rescate continúan.

Asimismo, se señaló que, al ser una zona boscosa y con densa vegetación, se dificulta las labores de rescate y más aún que, en estos días, ha estado cayendo una constante lluvia en el sector del trópico.

Aún se aguarda un pronunciamiento oficial de parte de las autoridades correspondientes en los que se detalles de lo sucedido con esta aeronave, además de las posibles víctimas.