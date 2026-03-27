Samaipata: adolescente de 15 años es víctima de feminicidio; suman cuatro casos en Santa Cruz

Un nuevo feminicidio se registra en Bolivia subiendo el número de mujeres víctimas a 24 en menos de tres meses. Se trata de una adolescente de 15 años quien falleció en el municipio de Samaipata en manos de su pareja de 22 años.





El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) en Santa Cruz, Edson Fernández, con contacto con Bolivia TV, explicó que el hecho ocurrió en la mañana del jueves 26 de marzo en la zona alta del cerro La Patria cuando la víctima se disponía a ir a su colegio, pero se encontró con su pareja, Fernando R. P., discutieron y éste la apuñaló varias veces.





“Él ya estaba con esta premeditación puesto que oculta entre sus ropas un cuchillo de cocina, posterior a una discusión, le sesga la vida con cinco puñaladas a la altura del tórax”, señaló el jefe policial.





Fernández indicó que el autor del feminicidio fue aprehendido y está a la espera de su audiencia de medidas cautelares; precisó que el sujeto, comunario de la zona que se dedicaba a la agricultura, se someterá a un procedimiento abreviado.





Entre tanto, el fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, informó que el Ministerio Público inició una investigación de oficio por el delito de feminicidio y se continúan con las labores investigativas, como la colección del arma blanca utilizada para terminar con la vida de la adolescente.





De acuerdo a los datos de la Fiscalía General del Estado, en Bolivia se reportaron hasta la fecha 24 feminicidios: 11 en La Paz, cuarto en Santa Cruz, tres en Oruro, dos en Cochabamba, uno en Potosí, uno en Tarija, uno en Chuquisaca y uno en Beni.





Las autoridades pide denunciar cualquier tipo de violencia, ya sea física, psicológica o sexual, ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, el Ministerio Público y los Servicios Legales Integrales que tiene cada municipio, entre otras instituciones.