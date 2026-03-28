Caso Nadia: condenan a fotoperiodista a 25 años de prisión en el penal de Chonchocoro

Seguridad
ABI
Publicado el 28/03/2026 a las 8h55
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Tras más de 14 horas de audiencia de juicio oral, la justicia determinó condenar al fotoperiodista Álvaro V. a 25 años de prisión con agravante, a cumplirse en el penal de Chonchocoro, por el delito de violación en el denominado caso Nadia. La información fue confirmada por la hermana de la víctima, quien siguió de cerca el proceso judicial. En el mismo juicio, Nathaly C. fue absuelta de todos los cargos.

El caso se remonta a septiembre de 2024 en la ciudad de El Alto, donde Nadia A. O., periodista y titulada de la Universidad Mayor de San Andrés, denunció haber sido víctima de violación por parte de un excompañero de trabajo. Según sus familiares, la joven atravesó un prolongado peregrinaje en busca de justicia, marcado por presuntas negligencias de autoridades judiciales, policiales y fiscales, lo que derivó en un deterioro emocional que culminó con su suicidio.

Organizaciones como la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz denunciaron irregularidades en la investigación y exigieron sanciones contra funcionarios que habrían revictimizado a la denunciante. Asimismo, recalcaron que el caso refleja fallas estructurales en la atención a víctimas de violencia de género y demandaron la aplicación efectiva de la normativa vigente para evitar que hechos similares queden en la impunidad.

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