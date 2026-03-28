Secuestro en el trópico cochabambino: encapuchados armados se llevan a una mujer

Todo sucedió en cuestión de segundos y quedó registrado en las cámaras de seguridad. Una mujer fue secuestrada la mañana de este sábado de una tienda del trópico de Cochabamba por al menos cinco sujetos encapuchados y armados.

Los sujetos presuntamente portaban armas de grueso calibre. De hecho, cuando fugaron en el vehículo tipo Noah dispararon para evitar la intervención de las personas que se encontraban en el negocio y en la zona.

El caso se denunció en el municipio de Entre Ríos. La Policía activó un operativo para rescatar a la víctima y capturar a los delincuentes. Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegaron al negocio para recabar pistas.

Video

En el video se observa que los sujetos tiene los rostros cubiertos y portan chalecos.

El grupo criminal ingresa al lugar y toma a la mujer de forma violenta mientras amenaza apuntando sus armas a las personas que se encontraban en el negocio.

Luego, dos de ellos salen con la mujer y la introducen en el motorizado, que tomó una ruta de tierra, según los testigos.

Testigos relataron que, antes de huir, los sujetos realizaron disparos de arma de fuego contra el suelo con el fin de evitar la intervención de las personas que se encontraban en el lugar, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras el hecho, la Policía desplegó al menos cinco patrullas y más de 30 efectivos policiales, quienes realizan controles en rutas estratégicas con el objetivo de dar rescatar a la víctima y de los posibles implicados en el hecho.

Operativos

Según informes oficiales, el operativo se instaló alrededor de las 10:20, con la implementación de dispositivos estáticos de control, patrullajes móviles y revisión de vehículos, bajo la coordinación de jefes de distintas unidades desplazadas desde Ivirgarzama, Chimoré, COAI y Yapacaní.

En el lugar se desplegaron al menos cinco patrullas y más de 30 efectivos policiales, quienes realizan controles en rutas estratégicas con el objetivo de hallar a la víctima y de los implicados en el hecho delincuencial.

De forma paralela, otro equipo policial ejecuta controles en la carretera Santa Cruz - Cochabamba, a la altura del kilómetro 40 de la ruta nacional N° 4, como parte de las labores de búsqueda, además del control de vehículos, buses y personas.