Caen dos bolivianos con 35 toneladas de químicos en frontera argentina

Seguridad
RED UNO
Publicado el 29/03/2026 a las 21h29
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Dos camioneros bolivianos fueron detenidos tras ser sorprendidos transportando 35 toneladas de sustancias químicas presuntamente destinadas a un laboratorio clandestino.

El operativo fue realizado por la Gendarmería Nacional Argentina en el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo, en la frontera entre Argentina y Bolivia.

Según el informe oficial, los semirremolques partieron desde Fray Bentos, en Uruguay, con destino final en Cochabamba. Durante el control, efectivos del Escuadrón 20 "Orán" detectaron irregularidades en la documentación, lo que derivó en una inspección más exhaustiva.

Al revisar la carga, los uniformados constataron la presencia de 95 y 96 tambores que contenían sustancias catalogadas como precursores químicos, insumos que suelen ser utilizados en la elaboración de drogas ilícitas. Además, se verificó que tanto la empresa propietaria, la firma transportista y los vehículos no contaban con la inscripción obligatoria para este tipo de traslado.

Las autoridades también confirmaron que los conductores, de nacionalidad boliviana, no tenían autorización para circular, por lo que fueron aprehendidos en el lugar junto con la mercadería.

El caso es investigado como presunto tráfico internacional de sustancias controladas, mientras se busca determinar el origen exacto de los químicos y su destino final dentro del territorio boliviano.

 

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