Aprehenden a sospechoso del asalto armado en Villa Copacabana; buscan a otros tres implicados

La Fiscalía Departamental de La Paz informó este domingo la aprehensión de un hombre vinculado a un asalto a mano armada ocurrido el sábado 28 de marzo en la zona Villa Copacabana, donde una persona fue reducida por cuatro sujetos para robarle sus pertenencias.

El fiscal departamental, Luis Carlos Torrez, indicó que el detenido, identificado como Freddy B. A., es investigado por los delitos de robo agravado y porte ilícito de arma de fuego. Añadió que en las próximas horas será imputado y se solicitará su detención preventiva.

Según la investigación preliminar, el hecho se registró entre las 12:30 y 13:00, cuando la víctima, un profesor de 45 años, fue interceptada tras descender un vehículo. La denuncia señala que cuatro personas lo sujetaron y le arrebataron sus pertenencias; durante el ataque, uno de los implicados realizó cuatro disparos para amedrentarlo.

Las autoridades detallaron que, mediante imágenes de cámaras de seguridad, testimonios y la identificación de la placa del vehículo, la Policía logró ubicar el motorizado en el que los sospechosos huyeron, procediendo a la aprehensión del conductor. En el lugar del hecho se recolectaron tres casquillos de bala y otros elementos que forman parte de la investigación.

La fiscal de turno, Megumy Flores, precisó que la víctima inicialmente se dirigió a la vivienda de sus familiares y posteriormente formalizó la denuncia en la Estación Policial Integral (EPI) San Antonio.

El Ministerio Público continúa con las pesquisas para dar con los otros tres involucrados, que permanecen prófugos.