Fiscalía allana vivienda de Luis Arce en La Paz por investigación contra su hijo

La mañana de este lunes, efectivos policiales y la Fiscalía de Santa Cruz allanaron la vivienda del expresidente Luis Arce, ubicada en la zona de Miraflores de La Paz, en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público contra su hijo, Luis Arce Mosqueira.

"Es el allanamiento a un bien inmueble vinculado a la familia Arce", informó Néstor Torres Tapia al ingresar al domicilio, situado en el edificio El Colibrí.

Las autoridades indicaron que esta medida forma parte de las investigaciones en curso contra Arce Mosqueira, quien se encuentra con detención preventiva en el penal de Palmasola y es investigado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

En tanto, el expresidente también cumple detención preventiva en el penal de San Pedro por el caso Fondo Indígena. Los investigadores no descartan tomar su declaración dentro del mismo recinto penitenciario.