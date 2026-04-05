Fiscalía aplica detención domiciliaria con sistema de control digital ARGO

El Director Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Fiscalía General del Estado, Armando Corral, informó que a nivel nacional ya se registraron siete casos con detención domiciliaria bajo supervisión del sistema ARGO, cinco en Chuquisaca, uno en Beni y uno en Santa Cruz.



El mecanismo de detención domiciliaria opera a través de la aplicación móvil ROMA del Ministerio Público, que permite a las autoridades supervisar en tiempo real el cumplimiento de las resoluciones judiciales, agilizando la implementación de la medida cautelar con las medidas de seguridad pertinente a través del dispositivo móvil.



“ARGO transforma la manera en que las autoridades competentes supervisan las medidas cautelares. A través de la aplicación ROMA en el celular, el sistema convierte el monitoreo de la detención domiciliaria en un proceso moderno, preciso y verificable en tiempo real”, aseguró.



El modelo operativo establece una cadena institucional clara: el Fiscal solicita al juez la medida cautelar bajo el ecosistema ROMA; una vez otorgada por resolución judicial, la supervisión recae sobre Régimen Penitenciario en coordinación con el investigador asignado. Cuando la detención incluye vigilancia activa, la Policía Boliviana se integra al seguimiento, garantizando un control continuo.



La implementación de ARGO en siete casos a nivel nacional marca el inicio de una estrategia del Ministerio de Público para modernizar la gestión de medidas cautelares y reducir la sobrepoblación carcelaria mediante alternativas respaldadas por tecnología.