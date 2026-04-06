Régimen Penitenciario desmiente denuncias de Arce en San Pedro

Luego de que se difundiera este lunes una carta manuscrita del expresidente Luis Arce, en la que denuncia una presunta vulneración de sus derechos, la Dirección de Régimen Penitenciario rechazó dichas afirmaciones y aseguró que no existen condiciones inapropiadas en su detención en el penal de San Pedro.

“Se desmiente de manera categórica las afirmaciones referidas a la existencia de actos de “tortura psicológica” al interior del Recinto Penitenciario de San Pedro”, señala parte del comunicado oficial.

La institución indicó además que, en apego a los principios de transparencia se dispuso la verificación de las denuncias formuladas por el exmandatario, quien en su misiva sostiene que ha sido objeto de “situaciones que lesionan principios fundamentales establecidos en la Constitución”.

En respuesta, Régimen Penitenciario afirma que Arce cuenta con condiciones adecuadas dentro del recinto. “Desde el momento de su ingreso al recinto penitenciario, el señor Arce, cuenta con un espacio que garantiza plenamente su seguridad personal, así como condiciones adecuadas de detención, en estricto cumplimiento de la normativa vigente”, señala el pronunciamiento.

Respecto a la denuncia sobre la toma de fotografías y videos durante sus visitas en el patio del penal, la entidad confirmó que el hecho está bajo investigación.

“Sobre el ingreso de cámaras al interior del recinto penitenciario, se informa que este hecho se encuentra en proceso de investigación; sin embargo, ya se tiene identificados a los responsables y se activarán sanciones”, añadieron desde la institución.