Cae líder de “Los Espartanos”, peligrosa banda colombiana, tras una balacera en Santa Cruz

Seguridad
AGENCIAS
Publicado el 07/04/2026 a las 16h55
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Jorge Isaac Campaz Jiménez, alías ‘Mapaya’, es el líder de la banda criminal ‘Los Espartanos’, y unas las personas más buscadas en el departamento del Valle de Cauca en Colombia. Cayó en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra durante un operativo de la Policía Boliviana, según un reporte de Unitel.

“El sujeto Jorge Isaac Campos Jiménez es parte del grupo ‘Los espartanos’. Es un grupo bastante peligroso en Colombia. Este (hombre) tiene notificación roja por los delitos de tráfico de armas, homicidio y y otros delitos”, informó el comandante de la Policía de Santa Cruz, David Gómez.

El medio Caracol señala que ‘Los Espartanos’ es una estructura criminal “que surgió en 2020 tras la fragmentación de la banda ‘La Local’, y que tendría presuntos vínculos con el frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC”. 

El líder criminal era de los más buscados para la Policía colombiana, con una recompensa de 200 millones de pesos colombianos, equivalentes a más de 54 mil dólares americanos.

Este sujeto, según medios de Colombia, es acusado de varios delitos en su país, entre los que están homicidio, extorsión, porte ilegal de armas y desde el exterior mantuvo sus operaciones.

Este hombre fue capturado también en el 2017 en Colombia; sin embargo, fue beneficiado con casa por cárcel y se fugó del país en 2021, según el medio colombiano El Espectador.

Añade que, según lo que se conoce, habría estado en Miami y Costa Rica y desde entonces, gobernó en la sombra en el puerto de Buenaventura.

En aquel momento, el director general de la Policía Nacional de Colombia, Jorge Hernando Nieto Rojas, indicó que se lo señala al sujeto con recursos provenientes de extorsiones y agresiones a líderes sociales locales, motivo por el que se lo imputó por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, homicidio y extorsión.

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