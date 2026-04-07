Dos imputados en el caso Consorcio buscan evadir juicio firmando acuerdo con la víctima

En el marco del caso judicial denominado “Consorcio”, el exministro de Justicia de Luis Arce, César Siles, y el exvocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Yván Córdova suscribieron un acuerdo con la víctima, la magistrada Fanny Coaquira, con lo cual solicitaron a la Fiscalía rebajar su calificación penal y así ser apartados del proceso.

La información fue confirmada por el abogado de ambos, Alberto Morales, quien indicó que el acuerdo es confidencial para una eventual reparación del daño.

El caso estalló a mediados del año pasado, cuando se descubrió un presunto consorcio que habría manipulado a un juez de provincia para destituir a Fanny Coaquira como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Siles y Córdova fueron imputados como parte de la red que habría cometido este ilícito.

Según explicó el abogado, mediante el acuerdo suscrito la semana pasada, tanto los imputados como la víctima coinciden en que las calificaciones penales por consorcio, uso indebido de influencias y organización criminal no responden a la realidad de los hechos. Por lo cual, su responsabilidad se limitaría a un encubrimiento.

Morales argumentó que, según acordaron, sus defendidos solamente habrían incurrido en la omisión de denunciar la audiencia donde se pretendía destituir a la magistrada Coaquira.

“La doctora Coaquira y mis clientes han coincidido en que la máxima conducta reprochable podría ser un encubrimiento”, recalcó el abogado de los inculpados.

En ese marco, se ha solicitado por escrito a la Fiscalía que mute la atribución delictiva a encubrimiento, figura que “tiene una pena mínima que da lugar al perdón judicial”, según el abogado.

“Mis clientes no tienen antecedentes penales, les hemos también certificado aquello y, en consecuencia, aun llegando a juicio y a sentencia por encubrimiento, la pena no excede los dos años y, por lo tanto, es susceptible de perdón judicial. Esa es la condición del criterio de oportunidad”, explicó.

Acuerdo secreto

Según explicó Morales, en el acuerdo se establece que los imputados reconocen la legalidad de la elección de la magistrada Coaquira y le brindan una seguridad al respecto.

En segundo lugar, “en términos de confidencialidad se ha llegado a un acuerdo en el que la doctora Coaquira se siente reparada también en otros factores, por (su propia dignidad) y el trato que se ha hecho eso queda bajo un criterio de confidencialidad”, indicó el jurista.

El abogado manifestó que esperarán una respuesta de la Fiscalía, pero de no existir alguna, acudirán a la juez de la causa.

Afirmó que, de darse curso a la solicitud, la Fiscalía tendría que prescindir de la persecución penal contra Siles y Córdova, quienes dejarían de estar imputados en el proceso, pero a su vez se mantendrían comprometidos a seguir en el caso como testigos.