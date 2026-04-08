Policía dispara a una mujer al menos tres veces y luego se quita la vida

Seguridad
Unitel
Publicado el 08/04/2026 a las 9h22
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Una mujer recibió al menos tres disparos por parte de un hombre quien luego atentó contra su propia vida, el hecho se registró la madrugada de este miércoles al interior de una vivienda del municipio de Sacaba, Cochabamba.

Según los datos preliminares, la Fiscalía informó que se trata de "un policía" y, por razones que aún se desconocen, habría utilizado su arma de fuego para cometer el hecho.

Personal de emergencia llegó al lugar de los hechos tras recibir la alerta de la situación y procedió a auxiliar a la mujer.

La víctima fue llevada en primera instancia al Hospital México de Sacaba, sin embargo, debido a su delicado estado de salud fue derivada hasta el Hospital Viedma donde se confirmó que tenía tres heridas de arma de fuego en los miembros inferiores.

"Es una paciente de aproximadamente 35 años de edad, que es referida del hospital México de Sacaba, con el antecedente de haber sufrido herida por arma de fuego. Tiene 2 heridas en la pierna, 2 heridas en la pierna derecha y una en la pierna izquierda", indicó a UNITEL el médico Pablo Mendoza.

"Los diagnósticos con los cuales estamos ingresando en este momento es como un shock hipovolémico, herida por arma de fuego y una fractura expuesta de pierna derecha", dijo.

Por su parte, el cuerpo sin vida del varón fue retirado del inmueble por parte de la Unidad de Homicidios y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), quienes ahora investigan el caso junto a la Fiscalía.

 

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