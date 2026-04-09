Pobladores de Bulo Bulo atacan a policías en operativo antidrogas

Seguridad
Los Tiempos
Publicado el 09/04/2026 a las 22h23
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Momentos de tensión y caos se vivió al final de la tarde este jueves en la localidad de Bulo Bulo, municipio de Entre Ríos, trópico de Cochabamba, debido a la resistencia de los pobladores a un operativo antidrogas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), informó la Red Uno.

De acuerdo con reportes preliminares, efectivos de la Felcn realizaban labores de rastrillaje y control en la zona cuando fueron interceptados por un numeroso grupo de pobladores.

Un reporte de Boliviana de Televisión dio cuenta de que la Policía Boliviana logró el secuestro de sustancias controladas, armamento y la aprehensión de personas tras un operativo en Bulo Bulo.

La intervención, que incluyó ocho allanamientos, dejó como saldo preliminar tres funcionarios policiales heridos y varios vehículos incautados.

La turba, bloqueó las vías, cercó a las patrullas para impedir la continuidad de su trabajo utilizando objetos contundentes.

La confrontación escaló rápidamente hacia agresiones físicas y verbales contra los uniformados, quienes se vieron obligados a utilizar agentes químicos para repeler el ataque y replegarse, con el fin de salvaguardar su integridad física ante la hostilidad del sector.

Habitantes de Bulo Bulo denunciaron que la Policía actuó sin consideración alguna.

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