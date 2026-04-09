Un policía se quita la vida tras herir con disparos a una mujer

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 09/04/2026 a las 8h47
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Una mujer recibió al menos tres disparos por parte de un hombre quien luego se quitó la vida, el hecho se registró la madrugada de ayer en  una vivienda del municipio de Sacaba, Cochabamba.

Según los datos preliminares, la Fiscalía informó que se trata de “un policía” y, por razones que aún se desconocen, habría utilizado su arma de fuego para cometer el hecho.

Personal de emergencia llegó al lugar de los hechos tras recibir la alerta de la situación y procedió a auxiliar a la mujer.

La víctima fue llevada en primera instancia al Hospital México de Sacaba, sin embargo, debido a su delicado estado de salud fue derivada hasta el Hospital Viedma donde se confirmó que tenía tres heridas de arma de fuego en los miembros inferiores.

Investigación

“Es una paciente de aproximadamente 35 años de edad, que es referida del hospital México de Sacaba, con el antecedente de haber sufrido herida por arma de fuego. Tiene dos heridas en la pierna derecha y una en la pierna izquierda”, indicó a Unitel el médico Pablo Mendoza.

“Los diagnósticos con los cuales estamos ingresando en este momento es como un shock hipovolémico, herida por arma de fuego y una fractura expuesta de pierna derecha”, dijo.

Por su parte, el cuerpo sin vida del varón fue retirado del inmueble por parte de la Unidad de Homicidios y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), quienes ahora investigan el caso junto a la Fiscalía. El fiscal asignado al caso, Edson Orellana, informó que el proceso se encuentra en etapa inicial y que se están recolectando declaraciones para esclarecer lo ocurrido.

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