Fiscalía y Policía aprehenden a 10 personas en el operativo simultáneo "Roma I" contra el abuso sexual de menores

A nivel nacional y de manera simultánea, este viernes, las fiscalías departamentales, en coordinación con la Policía Boliviana, realizaron la primera operación "Roma I" contra el Material de Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes. Los primeros resultados fueron 10 personas aprehendidas y siete arrestadas.

El trabajo fue liderado por el fiscal General del Estado, Roger Mariaca, quien informó que, de los diferentes operativos desarrollados en ocho departamentos, hubo resultados como en Oruro y La Paz donde se aprehendió a una persona en cada lugar en el marco de la Ley 1636, que protege a las niñas, niños y adolescentes de cualquier tipo de violencia sexual en entornos digitales.

"La operación 'Roma I' constituye un hito institucional, no solo por su alcance territorial, sino por su carácter estratégico y simultáneo, orientado a la investigación y persecución penal de delitos vinculados a la producción, almacenamiento y difusión de material de abuso sexual infantil a través de plataformas digitales", precisaron mediante un boletín institucional desde la Fiscalía General del Estado.

Mariaca explicó que los allanamientos realizados simultáneamente este viernes, fueron fruto de un trabajo previo y silencioso con la Policía Boliviana durante varios días.

"No es solo este allanamiento en Sucre, es en todo el país; son diferentes casos en los que los Fiscales Departamentales, junto a los fiscales de materia, están trabajando en este momento a nivel nacional en base a la Ley 1636", precisó.

De acuerdo con la Ley 1636, las penas a personas que almacenan material de abuso sexual infantil en Bolivia van entre 15 a 20 años.

"Esto que les sirva como una advertencia a todos aquellos que contienen este material de abuso sexual infantil en sus celulares, van a terminar como estas 10 personas que hoy se encuentran aprehendidas", advirtió Mariaca.

Ante este primer operativo del año, el Ministerio Público proyecta futuras intervenciones similares que fortalezcan la lucha contra estos delitos.