Tres policías resultan heridos durante un operativo antidroga en el Trópico de Cochabamba

Tres policías resultaron heridos durante un operativo antidroga realizado por la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en el sector de Bulo Bulo del Trópico de Cochabamba, informó el viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.

Mas de 100 uniformados y 20 patrullas fueron desplegados para allanar simultáneamente ocho lugares vinculados con el narcotráfico, sicariato y secuestro.

Durante el operativo, ocurrió un enfrentamiento entre grupos de personas y policías, quienes tuvieron que hacer uso de agentes químicos para dispersar a los atacantes y evitar que la violencia escale.

Como producto del operativo, los agentes de Umopar hallaron sustancias controladas, armamento y vehículos, además hay personas aprehendidas.