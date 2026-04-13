Caso escáner de Aduana: Envían a cuatro implicados a la cárcel y buscan a Serrudo

En el marco de las investigaciones por irregularidades en adquisición de un escáner para la Aduana en el anterior Gobierno, cuatro personas han sido enviadas a la cárcel con detención preventiva y dos recibieron detención domiciliaria.

La audiencia cautelar se realizó el fin de semana en La Paz y las cuatro personas que recibieron detención preventiva ya fueron remitidas a sus respetivos penales Obrajes de mujeres y San Pedro, informó el capitán Fabio Gonzales de la FELCC.

Si bien ya se han aprehendido a seis personas por este caso, dos en Tarija y cuatro en La Paz, el oficial reveló que existen más órdenes de captura, incluyendo contra la expresidenta de la Aduana Karina Serrudo.

Indicó que Serrudo ya fue notificada para presentarse a declarar, pero como no lo hizo, se ha emitido la orden de aprehensión en su contra. La Policía la busca y procura dar con su ubicación.

Las irregularidades se registraron entre las gestiones 2024 y 2025. Se sospecha que hubo sobreprecio y manipulación de documentos en la compara de un escáner de control fronterizo, que ahora se encuentra en Tambo Quemado.