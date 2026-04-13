Fallecieron los pilotos de aeronave accidentada en Cochabamba

Seguridad
ABI
Publicado el 13/04/2026 a las 16h59
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El piloto Carlos Moyano y el copiloto Julio Sardán fallecieron en el accidente de la aeronave CP-3243 en Cochabamba, informó este lunes por la tarde el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora. Continúa la investigación de los motivos del siniestro.

Horas antes de ese anuncio y mientras un avión y helicóptero de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) realizaban el rastrillaje, el ministro Zamora pidió a la familia y ciudadanía no perder la esperanza hasta el último momento. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) activó los protocolos de emergencia desde la mañana.

La avioneta tenía el plan de vuelo La Paz - El Trompillo; despegó a las 08:31 y a las 08:47, la aeronave pierde comunicación con el Centro de Control de Áreo (ACC) La Paz. Aproximadamente a las 09:00 realiza orbitas al norte de la ciudad de Cochabamba, sin establecer comunicación con las dependencias de control.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Cochabamba se activó y se perdió imagen de radar aproximadamente a las 11:00; la aeronave que se accidentó entre Cochabamba y Chimoré.

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