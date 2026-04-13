Policía moviliza equipo de rescate para encontrar al piloto y copiloto a bordo de aeronave accidentada

Un equipo de siete personas de Bomberos de la Policía Boliviana especializado en búsqueda y rescate se movilizó hasta el trópico cochabambino para encontrar al piloto y copiloto de la aeronave accidentada este lunes.

"Inmediatamente Bomberos con su unidad especializada de rescate Bersa ha activado esta situación; Sacaba ya habría avanzado a este accidente y asimismo la central estaría enviando a sus rescatistas especializados para la búsqueda y rescate de estas personas", afirmó el subdirector de la Unidad de Bomberos de la Policía en Cochabamba, Mauricio Quiroz.

Se trata de tres efectivos de Sacaba y cuatro de la central de Bomberos que ya están en camino a la localidad del trópico. Quiroz no descartó la posibilidad de que más personas se sumen a la búsqueda de otros departamentos.

Este lunes, el ministro de Defensa, Marcelo Salinas Gamarra, informó del accidente de una aeronave particular tras su precipitación a tierra en una zona rural en Cochabamba luego de estar casi dos horas tratando de terminar su combustible para hacer un aterrizaje forzoso.

La aeronave con matrícula CP-3243 salió del Aeropuerto Internacional de El Alto con destino a Santa Cruz. El piloto de aeronave fue identificado como Carlos Moyano y el copiloto como Julio Zardán, por el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, en una conferencia de prensa.