Accidente aéreo: autopsia revela que pilotos fallecieron por desangramiento

La autopsia realizada en las últimas horas reveló que los dos pilotos de la aeronave que se precipitó este lunes en el norte de Cochabamba fallecieron a causa de un shock hipovolémico, producto de una hemorragia externa.

"Se ha logrado establecer en la autopsia que los pilotos fallecieron por shock hipovolémico, lo que quiere decir que estas personas tuvieron una hemorragia externa", indicó el fiscal Edwin Blanco.

Blanco explicó que los pilotos sufrieron fracturas y lesiones de gravedad que provocaron un desangramiento en ambos, lo que ocasionó su muerte.

Este lunes se identificó a Carlos Fernando Moyano Aguirre y Julio César Sardán Villarroel como los pilotos que iban a bordo de la aeronave que despegó en horas de la mañana del aeropuerto de El Alto con destino a la ciudad de Santa Cruz en su trayecto la aeronave presuntamente sufrió un desperfecto lo que ocasiono que se precipite en el sector de Tipnis, zona del Chapare.

El fiscal señaló además que durante la autopsia se recolectaron evidencias que serán incorporadas a la investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro aéreo.