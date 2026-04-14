Felcn incinera 5 toneladas de marihuana en Aiquile y secuestra 221 paquetes de cocaína en Achica Arriba

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) informó que incineró 5 toneladas de marihuana y secuestró 221 paquetes de cocaína tras operativos en Aiquile y Achica Arriba, en Cochabamba y La Paz, respectivamente.

La fuerza antinarcóticos explicó que a través del operativo “200 años de protección y fe”, en el municipio cochabambino de Aiquile, ubicó plantaciones de marihuana y una vivienda rústica.

“En el desarrollo de la intervención, se procedió a la destrucción e incineración de más de 5 toneladas de marihuana. Asimismo, en la vivienda se encontraron cinco saquillos con residuos, los cuales también fueron incinerados”, indicó la Felcn en sus redes sociales.

El caso fue reportado al Ministerio Público, en cumplimiento de la normativa legal vigente.

La Felcn informó también que en la tranca de Achica Arriba, ubicada en el departamento de la Paz, personal de la institución instaló un Dispositivo Estático de Control Vehicular y secuestró 221 paquetes de cocaína en un tractocamión.

“Durante la revisión minuciosa y en coordinación con CIOC K-9, el can ‘Brutus’ dio una alerta positiva en el remolque de un tractocamión, logrando encontrar varios paquetes ocultos entre la mercadería, que dieron resultado positivo para clorhidrato de cocaína”, precisó también mediante sus redes sociales.

El conductor fue aprehendido y se iniciaron las investigaciones conforme a ley.

“La Felcn continúa desarrollando operativos en diferentes regiones del país, fortaleciendo la lucha contra el narcotráfico. Todas las acciones se realizan en estricto cumplimiento de la normativa vigente y con respeto a los derechos humanos, contribuyendo a la seguridad ciudadana”, afirmó.