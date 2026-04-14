Ven que falta de oxígeno fue causa de caída de avioneta que mató a 2 pilotos

Las investigaciones preliminares sobre el accidente de la aeronave Cessna Citation matrícula CP-3243 apuntan como una de las principales hipótesis a una posible despresurización repentina de la cabina, que habría provocado la falta de oxígeno en los tripulantes durante el vuelo.

El ministerio de Obras Públicas confirmó ayer el fallecimiento de los dos pilotos del avión que se precipitó en la región del trópico de Cochabamba, Carlos Moyano y Julio Sardán.

El hecho ocurrió en el trópico, donde la aeronave fue posteriormente localizada en una zona de densa vegetación y de difícil acceso, tras activarse los protocolos de búsqueda luego de la pérdida de contacto.

De acuerdo con el reporte oficial, el vuelo despegó a las 08:31 en el marco de una operación de traslado interdepartamental.

A las 08:47, el Centro de Control de Área (ACC) de La Paz perdió comunicación con la aeronave, lo que activó los procedimientos de emergencia establecidos para la aviación civil.

El presidente de la Asociación Nacional de Pilotos Civiles, Cristian Lemcke, señaló a BTV que la hipótesis de una despresurización cobra relevancia debido a la ausencia de comunicación con la torre de control antes del impacto, así como a la experiencia de los tripulantes, lo que reduce la probabilidad de error humano inmediato.

Lemcke indicó que la aeronave habría sido recientemente adquirida.

Desmayo

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, reforzó la hipótesis de la despresurización y apuntó a que los pilotos habrían perdido el conocimiento tras una falta de oxígenos en la cabina.

“La hipótesis es que, por los movimientos que hizo la aeronave, y por la pérdida de comunicación, tenemos la teoría de que hubo una despresurización de cabina, no había oxígeno y los pilotos perdieron el conocimiento. Esa es una de las teorías, por eso el avión empezó a dar vueltas hasta su precipitación”, indicó Zamora.

Se espera que el estudio de la caja negra sea determinante para esclarecer la secuencia de eventos y las causas del siniestro.

Rescate de cuerpos

Ayer en la noche los cuerpos de los dos pilotos fueron llevados a la ciudad de Santa Cruz, luego de que fueron rescatados en un operativo de la Fuerza Aérea Boliviana en el trópico de Cochabamba.

Los restos del piloto Julio Sardán fueron llevados hasta el aeropuerto de El Trompillo al finalizar la tarde de ayer. Y más tarde, poco después de las 19.30, un helicóptero volvió hasta San Miguelito, donde también fue recuperado el cuerpo de Carlos Moyano.

Ambos cuerpos fueron trasladados a la morgue para identificar las causas de su deceso.

Último contacto

Un informe al que tuvo acceso Urgente.bo señala que el último contacto que hubo con la tripulación del avión Cessna Citación con matrícula CP-3243 fue a las 9:00 aproximadamente, cuando estaba en ascenso vertiginoso y luego descendió dando vueltas de 360 grados para precipitarse en una zona del trópico de Cochabamba, llamada San Miguelito, al norte de Villa Tunari.

Luego el avión estuvo volando en círculos al norte de Cochabamba, a 39.000 pies, desplazándose lentamente hacia el este, pero no respondió a ningún intento de comunicación, ni de control aéreo ni de otras aeronaves.