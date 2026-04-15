Hallan caja negra de avión siniestrado y esperan análisis; hoy sepultan a pilotos

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 15/04/2026 a las 8h35
ESCUCHA LA NOTICIA

La caja negra de una aeronave es el dispositivo que almacena datos fundamentales del vuelo y, en caso del accidente ocurrido el lunes en el trópico de Cochabamba, permitirá conocer las causas del siniestro y luego se podrá confirmar o descartar las hipótesis que se manejan.

De forma preliminar, se presume que una posible despresurización habría provocado el desmayo de los pilotos, llevándolos a perder el control de la aeronave Cessna Citation, matrícula CP-3243.

La caja negra será enviada al exterior para su análisis, en busca de respuestas sobre lo ocurrido durante los últimos minutos de vuelo.

El comandante del Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo, Marcelo Cervantes, explicó que en el país no se cuenta con la tecnología necesaria para procesar este tipo de información.

En tanto, las familias de los pilotos fallecidos Carlos Fernando Moyano Aguirre y Julio César Sardán anunciaron que hoy sus restos serán enterrados en Santa Cruz.

“No imaginamos que sería su último día”, lamentó Nicolás Moyano, hijo de Moyano a El Deber.  Consideró que luego de que su padre y  Sardán, perdieran la conciencia, “no tenían chance de salir con vida” del accidente.

Como la investigación de las causas del accidente recién ha iniciado, el familiar expresó que “todo indica que ellos perdieron la conciencia, aparentemente ha sido una falla técnica, porque los aviones tienen sistemas de seguridad que alertan de que la nave se está quedando sin oxígeno y salta una alarma, entonces lo que se presume es que ha sido una falla técnica”.

Ministro

En tanto, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, lamentó el deceso de los pilotos y reveló que la aeronave siniestrada pertenecía a una empresa de su familia.

“Este tema, para que quede claro a la población boliviana, fuera del profundo dolor que embarga a la familia de ellos y a la nuestra también, la aeronave, para que no quede duda ni especulación, es de propiedad de mi familia, de la empresa, más propiamente dicha. No tenemos nosotros la necesidad de generar ningún nivel de erogación del Estado para los movimientos que se hacen de mi persona”, dijo.

Luego de la autopsia legal a los cuerpos se determinó como causa de muerte shock hipovolémico, por el impacto de la caída a tierra.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Estados Unidos levanta sanciones al sistema de banca pública de Venezuela
2
Las campañas rumbo al balotaje se cierran hoy en cinco departamentos
3
Gobierno y marchistas se reúnen en Rurrenabaque para hablar de Ley 1720
4
FMI proyecta que Bolivia tendrá en 2026 un decrecimiento de su Producto Interno Bruto de -3,3%
5
Hallan caja negra de avión siniestrado y esperan análisis; hoy sepultan a pilotos

Lo más compartido

1
Triple empate técnico en Perú para ir al balotaje ante Keiko Fujimori
2
Accidente en ruta a Apolo deja seis fallecidos y 14 heridos
3
Estados Unidos levanta sanciones al sistema de banca pública de Venezuela
4
Marcha campesina a La Paz engrosa filas, pese a explicaciones del Gobierno
5
El FMI proyecta que la economía boliviana tendrá una caída el 3,3% el 2026 y la inflación llegará al 20,7%

Más en Seguridad

14/04/2026
Recuperan caja negra del avión caído ayer en el Chapare
La autoridad de aviación civil en Bolivia informó que el dispositivo será enviado al exterior, donde se obtendrá la información registrada y que permitirá...
Ver más
14/04/2026
Accidente aéreo: autopsia revela que pilotos fallecieron por desangramiento
La autopsia realizada en las últimas horas reveló que los dos pilotos de la aeronave que se precipitó este lunes en el norte de Cochabamba fallecieron a causa...
Ver más
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) informó que incineró 5 toneladas de marihuana y secuestró 221 paquetes de cocaína tras operativos en Aiquile y Achica Arriba, en Cochabamba...
Ver más
14/04/2026
Felcn incinera 5 toneladas de marihuana en Aiquile y secuestra 221 paquetes de cocaína en Achica Arriba
La madrugada de este martes un bus de la empresa Velo de Novia sufrió un grave accidente cuando se dirigía al municipio de Apolo, en el departamento de La Paz.
Ver más
14/04/2026
Accidente en ruta a Apolo deja seis fallecidos y 14 heridos
Las investigaciones preliminares sobre el accidente de la aeronave Cessna Citation matrícula CP-3243 apuntan como una de las principales hipótesis a una posible despresurización repentina de la...
Ver más
14/04/2026
Ven que falta de oxígeno fue causa de caída de avioneta que mató a 2 pilotos
Un informe de tráfico aéreo indica que el último contacto radio de la aeronave fue cerca de las 13:00. Casi dos horas después, a las 14:57, el radar de Cochabamba detecta que el avión entra en un...
Ver más
13/04/2026
El avión siniestrado voló en círculos con piloto automático
En Portada
15/04/2026 País
Las campañas rumbo al balotaje se cierran hoy en cinco departamentos
En Santa Cruz y otros departamentos de Bolivia donde se votará en segunda vuelta para elegir a gobernadores, hoy es el último día para  el cierre de campaña y...
vista
15/04/2026 País
Transporte libre bloquea la ruta Cochabamba - Oruro en rechazo a "invasión" de rutas de interprovinciales
Miembros del Transporte Libre de Cochabamba instalaron un bloqueo en la carretera que conecta al departamento con Oruro y La Paz, el sector denuncia "invasión...
vista
15/04/2026 País
Gobierno y marchistas se reúnen en Rurrenabaque para hablar de Ley 1720
Tres viceministros viajaron a Rurrenabaque, en el departamento del Beni, con el objetivo de alcanzar a los marchistas indígenas y campesinos de Pando.
vista
15/04/2026 Economía
FMI proyecta que Bolivia tendrá en 2026 un decrecimiento de su Producto Interno Bruto de -3,3%
El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó su informe de Perspectivas de la Economía Mundial, correspondiente a abril, en el que proyecta que Bolivia...
vista
15/04/2026 País
El presidente del Senado se descompensa en pleno acto por el aniversario de Tarija
El presidente del Senado, Diego Ávila, sufrió una descompensación este martes 15 de abril, durante la ofrenda floral por el aniversario de la gesta libertaria...
vista
15/04/2026 Cochabamba
Mal de Chagas: cada año se reportan 1.500 nuevos casos
En el marco del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, el 14 de abril, las autoridades del sector salud informaron que en Cochabamba cada año se registran...
vista
Actualidad
La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) realizó cambios en su gerencia general incorporando a Eduardo...
Ver más
15/04/2026 País
Eduardo Valdivia asume la gerencia general de BoA tras su paso por BAISA, firma que administra el club Bolívar y LATAM
Tras conocerse el nuevo informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), que marca un decrecimiento económico y un...
Ver más
15/04/2026 País
Tras informe del FMI, Samuel espera que el aumento del desempleo "no se traduzca en conflicto político"
El presidente del Senado, Diego Ávila, sufrió una descompensación este martes 15 de abril, durante la ofrenda floral...
Ver más
15/04/2026 País
El presidente del Senado se descompensa en pleno acto por el aniversario de Tarija
Miembros del Transporte Libre de Cochabamba instalaron un bloqueo en la carretera que conecta al departamento con Oruro...
Ver más
15/04/2026 País
Transporte libre bloquea la ruta Cochabamba - Oruro en rechazo a "invasión" de rutas de interprovinciales
Deportes
Juan Carlos Prado salió victorioso del duelo entre bolivianos al superar a Murkel Dellien (un doble 6-3) en la primera...
Ver más
15/04/2026 Tenis
Tenis: Juan Carlos Prado gana el duelo entre bolivianos a Murkel Dellien
París Saint-Germain, de Francia, y Atlético de Madrid, de España, se clasificaron a las semifinales de la Champions...
Ver más
15/04/2026 Fútbol Int.
Champions: PSG y Atlético de Madrid avanzan a semifinales
Bolívar no pudo en su casa y empató con Deportivo La Guaira a un gol anoche en el estadio Hernando Siles, de La Paz, en...
Ver más
15/04/2026 Fútbol
Bolívar deja escapar puntos de casa ante Deportivo Guaira
Pasaron menos de 20 días luego del partido que Bolivia perdió con Irak en Monterrey, por el repechaje mundialista.
Ver más
14/04/2026 Fútbol
Martins y su palabra sincera: “Lloré contra Irak, en mi casa apoyamos a la Selección”
Doble Click
La artista española Aixa Portero inaugura mañana (19:00) la exposición “Pachaq Ñusta” en la galería de arte del Palacio...
Ver más
15/04/2026 Cultura
“Pachaq Ñusta” de Aixa Portero llega al Palacio Portales
El músico y fundador de la famosa banda de rock argentino falleció a los 64 años, confirmó su mánager. Staiti venía...
Ver más
14/04/2026 Música
Muere Felipe Staiti, guitarrista de Los Enanitos Verdes
La Iglesia Misional Jesuítica de San Javier acogerá el concierto “Bosque Sinfonía”, primera actividad paralela del XV...
Ver más
14/04/2026 Cultura
“Bosque sinfonía” calienta el Festival “Misiones de Chiquitos”
Un concierto solidario con reconocidos artistas nacionales, un par de muestras artísticas, festivales de danza, teatro...
Ver más
13/04/2026 Cultura
Cartelera: Una actividad cultural múltiple tiene la semana 16 del año