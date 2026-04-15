Hallan caja negra de avión siniestrado y esperan análisis; hoy sepultan a pilotos

La caja negra de una aeronave es el dispositivo que almacena datos fundamentales del vuelo y, en caso del accidente ocurrido el lunes en el trópico de Cochabamba, permitirá conocer las causas del siniestro y luego se podrá confirmar o descartar las hipótesis que se manejan.

De forma preliminar, se presume que una posible despresurización habría provocado el desmayo de los pilotos, llevándolos a perder el control de la aeronave Cessna Citation, matrícula CP-3243.

La caja negra será enviada al exterior para su análisis, en busca de respuestas sobre lo ocurrido durante los últimos minutos de vuelo.

El comandante del Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo, Marcelo Cervantes, explicó que en el país no se cuenta con la tecnología necesaria para procesar este tipo de información.

En tanto, las familias de los pilotos fallecidos Carlos Fernando Moyano Aguirre y Julio César Sardán anunciaron que hoy sus restos serán enterrados en Santa Cruz.

“No imaginamos que sería su último día”, lamentó Nicolás Moyano, hijo de Moyano a El Deber. Consideró que luego de que su padre y Sardán, perdieran la conciencia, “no tenían chance de salir con vida” del accidente.

Como la investigación de las causas del accidente recién ha iniciado, el familiar expresó que “todo indica que ellos perdieron la conciencia, aparentemente ha sido una falla técnica, porque los aviones tienen sistemas de seguridad que alertan de que la nave se está quedando sin oxígeno y salta una alarma, entonces lo que se presume es que ha sido una falla técnica”.

Ministro

En tanto, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, lamentó el deceso de los pilotos y reveló que la aeronave siniestrada pertenecía a una empresa de su familia.

“Este tema, para que quede claro a la población boliviana, fuera del profundo dolor que embarga a la familia de ellos y a la nuestra también, la aeronave, para que no quede duda ni especulación, es de propiedad de mi familia, de la empresa, más propiamente dicha. No tenemos nosotros la necesidad de generar ningún nivel de erogación del Estado para los movimientos que se hacen de mi persona”, dijo.

Luego de la autopsia legal a los cuerpos se determinó como causa de muerte shock hipovolémico, por el impacto de la caída a tierra.