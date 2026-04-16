Interrogan a jefe de la FAB sobre siniestro en El Alto

Seguridad
ABI
Publicado el 16/04/2026 a las 21h26
ESCUCHA LA NOTICIA

El comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), general Sergio Lora, brindó este jueves su declaración informativa ante la Fiscalía por el accidente aéreo ocurrido el 27 de febrero en El Alto, y reafirmó que se cumple con todo lo correspondiente para la reparación de daños y la atención de los heridos.

“Lastimosamente, (hubo) daños, eso es lo que todos ya saben. Lo único que les digo es que todos los protocolos se han activado, todos están respondiendo como corresponde, y mi persona está cumpliendo con la ley, colaborando en todo lo que se me pida”, afirmó tras concluir su comparecencia.

Lora prestó su declaración en calidad de testigo y el propósito de su convocatoria fue recabar información relacionada con los hechos que derivaron en el accidente del avión Hércules C-130, que dejó más de 10 fallecidos y al menos 28 heridos.

El comandante de la FAB recordó que se activaron los seguros conforme establece el protocolo y que la Junta Investigadora de Accidentes continúa trabajando para determinar las causas del siniestro.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Irán amenaza con bloquear exportaciones en el Golfo Pérsico
2
Avión de BoA sufre incidente durante un vuelo de La Paz a Cobija y aterriza de emergencia
3
Justicia define hoy futuro electoral de Yahuasi y éste lidera marcha a La Paz
4
Caso Mutualista: el TSJ encuentra irregularidades, errores y denuncia prevaricato
5
Justicia define hoy futuro electoral de Yahuasi y éste lidera marcha a La Paz

Lo más compartido

1
Estados Unidos levanta sanciones al sistema de banca pública de Venezuela
2
Flavio Bolsonaro derrotaría a Lula en una eventual segunda vuelta
3
Sigue la marcha campesina contra la ley 1720; solo hay acuerdo con un sector
4
YPFB acelera compensaciones: más de 6.300 vehículos recibieron pago por gasolina desestabilizada
5
Las campañas rumbo al balotaje se cierran hoy en cinco departamentos

Más en Seguridad

16/04/2026
Revelan que la Policía de Brasil alertó de caso “maletas” y no se activó el control
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, dijo que en las últimas horas recibió  informes de un policía que es procesado por el llamado “caso maletas” o “caso...
Ver más
15/04/2026
Defensoría investiga desaparición de conscripto en Pando
Familiares alertan que un joven no volvió tras su día de franco; autoridades identifican a un soldado antiguo como presunto responsable de maltratos, en un...
Ver más
La caja negra de una aeronave es el dispositivo que almacena datos fundamentales del vuelo y, en caso del accidente ocurrido el lunes en el trópico de Cochabamba, permitirá conocer las causas del...
Ver más
15/04/2026
Hallan caja negra de avión siniestrado y esperan análisis; hoy sepultan a pilotos
La autoridad de aviación civil en Bolivia informó que el dispositivo será enviado al exterior, donde se obtendrá la información registrada y que permitirá esclarecer las circunstancias del accidente...
Ver más
14/04/2026
Recuperan caja negra del avión caído ayer en el Chapare
La autopsia realizada en las últimas horas reveló que los dos pilotos de la aeronave que se precipitó este lunes en el norte de Cochabamba fallecieron a causa de un shock hipovolémico, producto de...
Ver más
14/04/2026
Accidente aéreo: autopsia revela que pilotos fallecieron por desangramiento
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) informó que incineró 5 toneladas de marihuana y secuestró 221 paquetes de cocaína tras operativos en Aiquile y Achica Arriba, en Cochabamba...
Ver más
14/04/2026
Felcn incinera 5 toneladas de marihuana en Aiquile y secuestra 221 paquetes de cocaína en Achica Arriba
En Portada
16/04/2026 País
Transportistas levantan el bloqueo en Parotani
Una reunión entre autoridades estatales y representantes de los transportistas que obstruyeron la vía Cochabamba-Oruro logró resolver el lío que motivó la...
vista
16/04/2026 País
Niegan la tutela a Yahuasi; no habrá segunda vuelta
La Sala Constitucional Segunda de La Paz determinó rechazar la tutela al amparo constitucional presentado por el excandidato por René Yahuasi.
vista
16/04/2026 País
Quitan los productos "ultraprocesados" del subsidio y los remplazan con alimentos naturales y nutricionales
El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) informó que se decidido quitar los productos ultraprocesados" del subsidio y...
vista
16/04/2026 TV
Netflix trae de regreso a Mafalda y despierta la nostalgia de una generación
Mafalda está de regreso y el primer adelanto de su nueva serie animada no tardó en generar emoción y nostalgia entre quienes crecieron con sus inolvidables...
vista
16/04/2026 País
Tras rechazo a pedido de Yahuasi, su defensa recurrirá a la CIDH y protestas se mantienen
Tras que la Sala Constitucional Segunda de La Paz determinó rechazar la tutela en el amparo constitucional presentado por el excandidato René Yahuasi, su...
vista
16/04/2026 Mundo
Un grupo de 12 bolivianos es el primero en ser expulsado por Chile
Este jueves, cerca de las 07:30, salió el primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares desde Chile y que tiene a ciudadanos bolivianos a bordo.
vista
Actualidad
Una cumbre con más de 3.000 asistentes, convocada por el presidente del Gobierno español, aspira a convertirse en una...
Ver más
16/04/2026 Mundo
Centroizquierda mundial busca aunar fuerzas en Barcelona
Datos oficiales señalan que más de 330.000 personas se encuentran en Chile en condición irregular, dentro de una...
Ver más
16/04/2026 Mundo
Chile "intensificará" la expulsión de inmigrantes irregulares
El líder cobista cuestiona la norma que autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a convertir las...
Ver más
16/04/2026 Economía
Argollo condiciona diálogo COB-Gobierno a abrogación de Ley 1720
El comandante de la Fuerza Aérea acudió a la Fiscalía en calidad de testigo, en el marco de las investigaciones sobre...
Ver más
16/04/2026 Seguridad
Interrogan a jefe de la FAB sobre siniestro en El Alto
Deportes
Ayer el Bayern Munich venció a Real Madrid 4 a 3 en un emocionante partido de cuartos de final de la Champions League (...
Ver más
16/04/2026 Fútbol Int.
Champions: Bayern Múnich avanza a semifinales tras eliminar al Real Madrid
Always Ready jugará contra Lanús hoy en Argentina en partido válido para la segunda fecha del Grupo G de la Copa...
Ver más
16/04/2026 Fútbol
Always Ready jugará contra Lanús hoy en Argentina
Juan Carlos Prado salió victorioso del duelo entre bolivianos al superar a Murkel Dellien (un doble 6-3) en la primera...
Ver más
15/04/2026 Tenis
Tenis: Juan Carlos Prado gana el duelo entre bolivianos a Murkel Dellien
París Saint-Germain, de Francia, y Atlético de Madrid, de España, se clasificaron a las semifinales de la Champions...
Ver más
15/04/2026 Fútbol Int.
Champions: PSG y Atlético de Madrid avanzan a semifinales
Doble Click
Mafalda está de regreso y el primer adelanto de su nueva serie animada no tardó en generar emoción y nostalgia entre...
Ver más
16/04/2026 TV
Netflix trae de regreso a Mafalda y despierta la nostalgia de una generación
Cinco de las diez aspirantes a la corona de Miss Cochabamba 2026 conquistaron los títulos previos a la gala central que...
Ver más
16/04/2026 Cultura
Miss Cochabamba: 5 candidatas acaparan los títulos previos
La artista española Aixa Portero inaugura mañana (19:00) la exposición “Pachaq Ñusta” en la galería de arte del Palacio...
Ver más
15/04/2026 Cultura
“Pachaq Ñusta” de Aixa Portero llega al Palacio Portales
El músico y fundador de la famosa banda de rock argentino falleció a los 64 años, confirmó su mánager. Staiti venía...
Ver más
14/04/2026 Música
Muere Felipe Staiti, guitarrista de Los Enanitos Verdes