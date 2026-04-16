Interrogan a jefe de la FAB sobre siniestro en El Alto

El comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), general Sergio Lora, brindó este jueves su declaración informativa ante la Fiscalía por el accidente aéreo ocurrido el 27 de febrero en El Alto, y reafirmó que se cumple con todo lo correspondiente para la reparación de daños y la atención de los heridos.

“Lastimosamente, (hubo) daños, eso es lo que todos ya saben. Lo único que les digo es que todos los protocolos se han activado, todos están respondiendo como corresponde, y mi persona está cumpliendo con la ley, colaborando en todo lo que se me pida”, afirmó tras concluir su comparecencia.

Lora prestó su declaración en calidad de testigo y el propósito de su convocatoria fue recabar información relacionada con los hechos que derivaron en el accidente del avión Hércules C-130, que dejó más de 10 fallecidos y al menos 28 heridos.

El comandante de la FAB recordó que se activaron los seguros conforme establece el protocolo y que la Junta Investigadora de Accidentes continúa trabajando para determinar las causas del siniestro.