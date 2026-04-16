Revelan que la Policía de Brasil alertó de caso “maletas” y no se activó el control

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, dijo que en las últimas horas recibió informes de un policía que es procesado por el llamado “caso maletas” o “caso narcomaletas” y denunció que la Policía de Brasil habría alertado a “gente cercana” al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sobre la llegada de las 32 maletas y aún así no se activaron los controles o protocolos respectivos.

Según el reporte de la Vicepresidencia, el informe está atribuido al teniente Marvin Manzaneda Rojas, señala que el enlace de la Policía Federal del Brasil, Fernando Augusto Bataus, “transmitió información de inteligencia sobre el arribo de una aeronave con presunto dinero destinado al pago de droga en el país”, según reporte de Oxígeno.bo.

Señala que de acuerdo con los datos presentados, la información - que incluye fotografías y detalles relevantes- fue recibida y remitida al entorno del Ministerio de Gobierno el mismo día del arribo del vuelo chárter que trasladó 32 maletas que fueron ingresadas a territorio nacional sin los controles correspondientes.

“El documento también establece que no se activó la unidad Aircorp, encargada de verificar irregularidades en vuelos y equipaje, pese a la alerta existente”, señala el reporte de la Vicepresidencia.

Lara cuestionó las contradicciones encontradas entre las declaraciones de las autoridades bolivianas y la información recientemente revelada respecto a cuándo se conoció el ingreso irregular de las 32 maletas.

Contradicciones

“Según lo expuesto, existirían contradicciones en declaraciones de autoridades respecto al momento en que se tomó conocimiento del caso, ya que -según la documentación presentada- la información habría sido conocida desde el día del arribo del vuelo”, señaló la Vicepresidencia.

Y añadió: “de que la información, el día del hecho, llegó al Ministerio de Gobierno, llegó; y llegó directamente al ayudante de órdenes del ministro de Gobierno (Marco Antonio Oviedo). Ahora el ministro tendrá que responderle al país, si el capitán Christian Rodríguez (ayudante de órdenes del ministro) le dio parte o no le dio parte”.

El vicepresidente del Estado afirmó que su reciente hallazgo evidencia que “no se está informando toda la verdad sobre este caso”.

“Se debe continuar con la investigación y no se debe proteger a nadie”, manifestó la autoridad.