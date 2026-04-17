Capturan a asesina sentenciada, estaba de fiesta con un juez

Seguridad
CORREO DEL SUR
Publicado el 17/04/2026 a las 22h11
ESCUCHA LA NOTICIA

Una mujer de 48 años, con sentencia ejecutoriada por el asesinato de su pareja en 2006, fue capturada el domingo en la ciudad de La Paz por efectivos de la Policía, después de estar varios años prófuga de la justicia.

La aprehensión se produjo mientras participaba en una comparsa de morenada, donde fue identificada junto a su actual pareja, un juez de Sentencia.

Se trata de Jeannette B.V., quien fue sorprendida consumiendo bebidas alcohólicas en vía pública junto con sus allegados. De acuerdo con reportes policiales, al momento de su identificación, intentó evadir la captura con ayuda de familiares, quienes la subieron a un vehículo e intentaron cambiarle la vestimenta por una pollera para burlar los controles.

Testigos relataron que, durante el operativo, el juez Ángel René S.C., quien se encontraba en el lugar, intervino en defensa de la mujer increpando a los uniformados y cuestionando la legalidad de la aprehensión. “¿Qué juez ha ordenado? ¿Quién les ha ordenado?”, habría reclamado, mientras trataba de impedir la detención.

La mujer logró inicialmente escapar; sin embargo, los investigadores ubicaron el domicilio de la pareja y ejecutaron un allanamiento, logrando su aprehensión y traslado a un centro penitenciario, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Ejecución de Sentencia Cuarto de La Paz.

La mujer fue sentenciada en 2008 a 30 años de prisión sin derecho a indulto por el asesinato de su esposo, el sargento de la Fuerza Aérea Boliviana Ariel Esteban Conde Alparu, de 21 años. El crimen ocurrió la madrugada del 26 de junio de 2006, cuando utilizó el arma de reglamento del militar para dispararle tres veces mientras se encontraba en su habitación.

La condena fue ejecutoriada en 2014 por el Tribunal Supremo de Justicia. No obstante, en 2015 obtuvo detención domiciliaria otorgada por un juez, bajo el argumento de que se encontraba en estado de gestación. Posteriormente, en 2021, se dio a la fuga.

Su captura reciente reactivó cuestionamientos sobre posibles redes de complicidad dentro del sistema judicial. El abogado de la familia de la víctima del asesinato, Ramiro Cabrera, señaló que existen indicios de que el juez Ángel René S.C. habría contribuido al ocultamiento de la mujer, por lo que considera que el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura deben iniciar una investigación de oficio.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
12 bolivianos junto a otros 28 extranjeros son expulsados de Chile
2
Bomberos suspenden la búsqueda del bebé Liam tras dos semanas sin resultados
3
Tras 10 días de marcha, campesinos de Pando reciben apoyo de occidente
4
Primera Dama estrena cuentas en redes sociales para informar su agenda e iniciativas sociales
5
Rechazan amparo a Yahuasi, éste acudirá a la CIDH y TSE celebra fallo

Más en Seguridad

17/04/2026
Sentencian a 30 años de cárcel a Joel Pérez por muerte de Odalys
La joven desapareció el 30 de marzo de 2024, durante un viaje que realizó con su entonces novio, Joel, a Tocaña, en los Yungas.
Ver más
17/04/2026
Bomberos suspenden la búsqueda del bebé Liam tras dos semanas sin resultados
Bomberos de La Paz suspendieron la búsqueda del bebé Liam, de 2 meses, que fue arrastrado por el agua tras la caída de un minibús desde el puente Chamaquiri,...
Ver más
El 2014, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) condenó a 30 años de cárcel a Jannette Bejarano por el asesinato de su pareja en 2006.
Ver más
17/04/2026
Capturan a prófuga y sentenciada por el asesinato de su pareja; fue hallada con un juez
El Ministerio de Gobierno aclaró que se denunció ante la Fiscalía al capitán vinculado al caso maletas y está siendo procesado, porque habría ofrecido 10.000 dólares por cada aeronave para cubrir la...
Ver más
17/04/2026
Caso Maletas: Gobierno aclara que no protege a involucrados
El comandante de la Fuerza Aérea acudió a la Fiscalía en calidad de testigo, en el marco de las investigaciones sobre el accidente del avión Hércules, el pasado 27 de febrero.
Ver más
16/04/2026
Interrogan a jefe de la FAB sobre siniestro en El Alto
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, dijo que en las últimas horas recibió  informes de un policía que es procesado por el llamado “caso maletas” o “caso narcomaletas” y denunció que la Policía...
Ver más
16/04/2026
Revelan que la Policía de Brasil alertó de caso “maletas” y no se activó el control
En Portada
17/04/2026 País
Ministro de Gobierno pide a Lara que lo interpelen
"Estoy solicitando al presidente de la Asamblea Legislativa (Lara) que, con carácter de urgencia y por iniciativa de este ministro, me convoquen (...) a una...
vista
17/04/2026 Economía
BCB: Deuda externa de Bolivia alcanza $us 13.430 millones a marzo de 2026
El saldo de la deuda externa pública del país alcanzó a $us 13.429,8 millones a marzo del presente año, lo que representa una reducción de $us 701,6 millones...
vista
17/04/2026 País
TSE confirma entrega de credenciales y descarta segunda vuelta en La Paz
 El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, confirmó que la entrega de credenciales a las autoridades electas en los comicios...
vista
17/04/2026 País
Samuel afirma que la cantidad de divisas en las reservas es "ridícula" y no permitirá modificar el tipo de cambio
El empresario y aliado del Gobierno, Samuel Doria Medina, afirmó que la cantidad de divisas que hay en las Reservas Internacionales Netas (RIN) es "ridícula" y...
vista
17/04/2026 País
Fiscalía admite la denuncia contra Medinaceli por la calidad de la gasolina, anuncia Libre
Alianza Libre anunció que la Fiscalía aceptó una denuncia penal contra el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y otros exfuncionarios del Estado por...
vista
17/04/2026 País
Designan a Rene Soria como nuevo Director de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear
Rene Soria Saucedo fue designado este viernes como nuevo Director General Ejecutivo de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN), entidad dependiente del...
vista
Actualidad
Mató a su pareja a balazos en 2006. La condenaron en 2008 a 30 años de prisión sin derecho a indulto. El TSJ ejecutorió...
Ver más
17/04/2026 Seguridad
Capturan a asesina sentenciada, estaba de fiesta con un juez
La joven desapareció el 30 de marzo de 2024, durante un viaje que realizó con su entonces novio, Joel, a Tocaña, en los...
Ver más
17/04/2026 Seguridad
Sentencian a 30 años de cárcel a Joel Pérez por muerte de Odalys
Los obispos católicos del país concluyeron ayer su primera asamblea de este año, realizada en la Casa Maurer de...
Ver más
17/04/2026 País
CEB ve ataques en múltiples dimensiones a la familia
El Gobierno iraní asegura que el estrecho de Ormuz permanecerá abierto hasta el fin del alto el fuego con EEUU,...
Ver más
17/04/2026 Mundo
Irán declara "totalmente abierto" el estrecho de Ormuz
Deportes
El defensor de Blooming, Diago Giménez, se disculpó tras su expulsión ante el Red Bull Bragantino y habló del difícil...
Ver más
17/04/2026 Fútbol
Diago Giménez denuncia amenazas por su expulsión en partido de la Sudamericana
Hugo Dellien ganó este viernes al argentino Valerio Aboian (6-1 y 6-4) y se convirtió en el primer finalista del...
Ver más
17/04/2026 Tenis
Hugo Dellien se clasifica por primera vez a la final del Bolivia Open
Mateo Montaño cerró su etapa en las divisiones menores del Club Destroyers, institución en la que se formó desde sus...
Ver más
17/04/2026 Fútbol
Mateo Montaño deja Destroyers y se incorpora a la división profesional con Oriente Petrolero
El club Always Ready ayer sumó su segunda derrota en la Copa Libertadores de América por el grupo G. El vigente campeón...
Ver más
17/04/2026 Fútbol
Libertadores, tras jugar dos partidos Always no sumó punto alguno
Doble Click
Hace 30 años, partituras dormidas en las Misiones de Chiquitos despertaron con fuerza. Hoy, esa memoria sigue viva y se...
Ver más
17/04/2026 Cultura
Santa Cruz y Bolivia vuelven a ser el corazón de la música barroca
Mafalda está de regreso y el primer adelanto de su nueva serie animada no tardó en generar emoción y nostalgia entre...
Ver más
16/04/2026 TV
Netflix trae de regreso a Mafalda y despierta la nostalgia de una generación
Cinco de las diez aspirantes a la corona de Miss Cochabamba 2026 conquistaron los títulos previos a la gala central que...
Ver más
16/04/2026 Cultura
Miss Cochabamba: 5 candidatas acaparan los títulos previos
La artista española Aixa Portero inaugura mañana (19:00) la exposición “Pachaq Ñusta” en la galería de arte del Palacio...
Ver más
15/04/2026 Cultura
“Pachaq Ñusta” de Aixa Portero llega al Palacio Portales