Capturan a asesina sentenciada, estaba de fiesta con un juez

Una mujer de 48 años, con sentencia ejecutoriada por el asesinato de su pareja en 2006, fue capturada el domingo en la ciudad de La Paz por efectivos de la Policía, después de estar varios años prófuga de la justicia.

La aprehensión se produjo mientras participaba en una comparsa de morenada, donde fue identificada junto a su actual pareja, un juez de Sentencia.

Se trata de Jeannette B.V., quien fue sorprendida consumiendo bebidas alcohólicas en vía pública junto con sus allegados. De acuerdo con reportes policiales, al momento de su identificación, intentó evadir la captura con ayuda de familiares, quienes la subieron a un vehículo e intentaron cambiarle la vestimenta por una pollera para burlar los controles.

Testigos relataron que, durante el operativo, el juez Ángel René S.C., quien se encontraba en el lugar, intervino en defensa de la mujer increpando a los uniformados y cuestionando la legalidad de la aprehensión. “¿Qué juez ha ordenado? ¿Quién les ha ordenado?”, habría reclamado, mientras trataba de impedir la detención.

La mujer logró inicialmente escapar; sin embargo, los investigadores ubicaron el domicilio de la pareja y ejecutaron un allanamiento, logrando su aprehensión y traslado a un centro penitenciario, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Ejecución de Sentencia Cuarto de La Paz.

La mujer fue sentenciada en 2008 a 30 años de prisión sin derecho a indulto por el asesinato de su esposo, el sargento de la Fuerza Aérea Boliviana Ariel Esteban Conde Alparu, de 21 años. El crimen ocurrió la madrugada del 26 de junio de 2006, cuando utilizó el arma de reglamento del militar para dispararle tres veces mientras se encontraba en su habitación.

La condena fue ejecutoriada en 2014 por el Tribunal Supremo de Justicia. No obstante, en 2015 obtuvo detención domiciliaria otorgada por un juez, bajo el argumento de que se encontraba en estado de gestación. Posteriormente, en 2021, se dio a la fuga.

Su captura reciente reactivó cuestionamientos sobre posibles redes de complicidad dentro del sistema judicial. El abogado de la familia de la víctima del asesinato, Ramiro Cabrera, señaló que existen indicios de que el juez Ángel René S.C. habría contribuido al ocultamiento de la mujer, por lo que considera que el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura deben iniciar una investigación de oficio.