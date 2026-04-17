Caso Maletas: Gobierno aclara que no protege a involucrados

El Ministerio de Gobierno aclaró que se denunció ante la Fiscalía al capitán vinculado al caso maletas y está siendo procesado, porque habría ofrecido 10.000 dólares por cada aeronave para cubrir la salida de 41 vuelos en el departamento de Beni, sin especificar el motivo de las operaciones.

Luego de que medios de comunicación informaran sobre presuntas irregularidades relacionadas con la “liberación de avionetas”, el ministerio remarcó que el capitán, quien fue ayudante del ministro Marco Oviedo, fue denunciado, lo que derivó en un proceso penal.

Además, indicó que no hicieron público el caso ya que está bajo jurisdicción del Ministerio Público. “El Ministerio de Gobierno mantiene una política firme de tolerancia cero a la corrupción, no protegiendo ni encubriendo a ningún funcionario que incurra en conductas ilícitas”, recalcó esa cartera de Estado.

El ministro Oviedo informó que este capitán ya es procesado y amplió la investigación hacia un teniente por haber “ocultado” información con respecto al caso de las 32 maletas.

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, dijo el miércoles que en las últimas horas recibió informes de un policía que es procesado por el llamado “caso maletas” o y denunció que la Policía de Brasil habría alertado a “gente cercana” al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sobre la llegada de las 32 maletas y aún así no se activaron los controles o protocolos respectivos.

Según Lara el informe está atribuido al teniente Marvin Manzaneda Rojas, señala que el enlace de la Policía Federal del Brasil, Fernando Augusto Bataus, “transmitió información de inteligencia sobre el arribo de una aeronave con presunto dinero destinado al pago de droga en el país”,.