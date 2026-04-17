Sentencian a 30 años de cárcel a Joel Pérez por muerte de Odalys

Joel Pérez fue sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto por el feminicidio de Odalys. La defensa de la familia de la víctima confirmó la decisión y cuestionó el fallo emitido por el Tribunal Sexto de Sentencia.

“(Dieron) sentencia condenatoria en contra de Joel y lo que más nos extraña, absolutoria en contra de los otros cuatro (imputados)”, señaló el abogado Giovanni González en contacto con ERBOL.

El jurista indicó que la lectura íntegra de la sentencia se realizará el miércoles a las 16:15, cuando se conocerán los fundamentos completos del fallo.

Asimismo, confirmó que presentarán una apelación contra la decisión judicial. “El día miércoles vamos a apelar, y hasta que no se resuelva la apelación, ellos tienen que seguir adentro”, afirmó.

La defensa también remarcó que la condena fue dictada sin derecho a indulto y reiteró su desacuerdo con la absolución de los otros cuatro implicados en el caso.