Cae camionero con cerca de media tonelada de marihuana camuflada en medio de ladrillos de construcción

En medio de un control de rutina en el trópico de Cochabamba, agentes de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) aprehendieron a un hombre que conducía un camión que transportada cerca de media tonelada de marihuana camuflada dentro de un cargamento de ladrillo de construcción.

El operativo era desarrollado con normalidad, como es habitual, hasta que el sujeto "mostró nerviosismo", informó el Ministerio de Gobierno.

Según el informe policial, a las 07:30 del viernes 17 de abril, durante el servicio de control de vehículos en el Puesto de Control Umopar Locotal, se identificó un camión conducido por Hernán M. G., de 37 años de edad, el cual transportaba en la parte de la carrocería ladrillos para construcción.

"Durante la entrevista policial el conductor mostró una actitud de nerviosismo y contradicciones, motivo por el cual se procedió a realizar la revisión del camión", reseña el informe.

"Es así que al revisar la parte de la carrocería se pudo evidenciar que, debajo de los ladrillos, estaban unas tablas de madera en tres lugares diferentes (en la parte delantera, central y posterior) camuflando hábilmente bolsas tipo yute de color azul, conteniendo varios paquetes con una hierba verduzca con olor y color característico a marihuana", se añade.

La prueba de campo dio positivo a ese estupefaciente, por tanto, los agentes antinarcóticos aprehendieron al conductor y secuestró el camión y los objetos personales, entre ellos dos celulares.

Según el reporte del Ministerio de Gobierno, el sujeto trasportaba en total 445 paquetes de marihuana en estado húmedo dentro de 16 bolsas de yute. El volumen del cargamento fue de 483,6 kilos.

El fiscal de Sustancias Controladas dispuso el traslado del aprehendido, la sustancia secuestrada y el vehículo a las instalaciones de Umopar-Chapare.