Sokol recuerda historial disciplinario de Lara y desmiente acusaciones contra la Policía

Seguridad
ERBOL
Publicado el 20/04/2026 a las 13h56
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El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, puso en duda la credibilidad del vicepresidente Edmand Lara al recordar su historial disciplinario y su baja definitiva. En ese marco, desmintió sus acusaciones sobre el caso maletas y defendió el accionar institucional.

Según el historial disciplinario, Lara acumuló siete llamadas de atención, tres arrestos, tres procesos disciplinarios, dos retiros temporales, un proceso penal y una baja definitiva sin derecho a reincorporación.

"Esta conferencia tiene el único objetivo de desmentir todas las acusaciones y mentiras (...) la Policía Boliviana ha actuado en todo momento dentro del marco legal vigente", afirmó Sokol en conferencia de prensa.

La autoridad explicó que el caso siguió el conducto regular desde enero, con la recepción de un reporte de inteligencia que fue verificado y luego formalizado en un informe. Este documento fue remitido en febrero a instancias disciplinarias y al Ministerio Público, dando inicio a las acciones correspondientes.

Sokol respondió punto por punto a lo que calificó como "mentiras" de Lara. Negó haber ordenado ocultar información, rechazó que el caso se haya mantenido en reserva para encubrir a involucrados y aseguró que el proceso ya estaba en el Ministerio Público desde el 14 de febrero.

También desmintió que la Policía haya permanecido inactiva durante meses y negó acusaciones de corrupción o vínculos con el narcotráfico.

Añadió que no corresponde afirmar inocencia o culpabilidad de los oficiales investigados, ya que eso lo definirá la justicia. Sostuvo además que el teniente Manzaneda y el capitán Rodríguez enfrentan procesos penales y disciplinarios, y que este último ya fue aprehendido.

El jefe policial también elevó el tono y aludió a Lara al señalar que no permitirá ataques a la institución, especialmente cuando provienen de personas "neófitas", "mitómanas" y "resentidas".

El caso surge luego de que Lara denunciara la existencia de un informe sobre el ingreso de una aeronave con presunto dinero para narcotráfico en Viru Viru, que -según afirmó- no fue atendido oportunamente.

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