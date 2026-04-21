Fiscalía explica por qué no recibió una caja fuerte de Marset

Seguridad
CORREO DEL SUR
Publicado el 21/04/2026 a las 20h40
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El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, respondió este martes, en Santa Cruz, a las declaraciones del ministro de Gobierno, Marco Oviedo, acerca del rechazo del Ministerio Público a recibir una caja fuerte secuestrada en Santa Cruz durante las acciones policiales posteriores a la captura de Sebastián Marset, asegurando que su entrega no estaba enmarcada en los procedimientos establecidos.

“La hemos querido devolver el viernes a la Fiscalía y no han querido recibirla la enviaremos al juez", declaró el ministro Marco Antonio Oviedo, el lunes en un programa televisivo, refiriéndose a una “una caja pequeña” que contenía joyas, dinero, pasaportes y un teléfono celular que ahora es examinado en Estados Unidos.

Según explicó el fiscal general al respecto, se intentó introducir indicios sin respetar el conducto regular, lo que impide su validez dentro de la investigación. “No cumplen con lo que establecen los tratados internacionales, la Constitución Política del Estado y el procedimiento. ¿Eso acarrea qué?: una responsabilidad netamente para el fiscal que lleva adelante la investigación”, sostuvo.

Mariaca enfatizó que toda evidencia debe ser entregada de manera oportuna y conforme a los mecanismos formales, cuestionando que se pretenda incorporar nuevos elementos en etapas posteriores del proceso.

En ese sentido, recordó que el Ministerio Público es el encargado de dirigir la investigación penal bajo control judicial, mientras que la Policía cumple funciones operativas.

Asimismo, indicó que recomendó al ministro Oviedo iniciar una investigación respecto a la existencia de dinero, valores u otros objetos vinculados al caso.

En el marco de ese mismo caso, otras dos cajas fuertes encontradas en una de las propiedades y fueron abiertas posteriormente en presencia de autoridades y medios de comunicación, sin que se hallara contenido en su interior.

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