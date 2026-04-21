Ministro revela que hay una tercera caja fuerte de Marset

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reveló la existencia de una tercera caja fuerte del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, hallada durante los operativos posteriores a su captura en Santa Cruz.

A diferencia de las dos anteriores encontradas, esta caja contenía dinero en moneda extranjera, un teléfono móvil, joyas y documentos de alto valor para la investigación.

"Hay dólares, euros, reales y bolivianos, pero existen además dos cosas por las que no se ha entregado la caja fuerte en su momento por parte de la Policía: uno, un dispositivo celular que contiene mucha información que se ha remitido a los Estados Unidos; y dos, unos pasaportes falsificados de Marset y su compañera", declaró Oviedo, entrevistado en programa televisivo No Mentirás.

“Es una caja pequeña, como una mesa de noche más o menos. No la he visto, pero lo que me explican los hombres de inteligencia es que es una caja pequeña donde tenía guardado eso (valores) y lo más importante era el dispositivo (...). Esa caja es la que se retiene y la hemos querido devolver el viernes a la Fiscalía y no han querido recibirla la enviaremos al juez", agregó el ministro.

Contenido de alto valor

Según el detalle brindado por el titular de Gobierno, el interior de la caja fuerte albergaba una cantidad significativa de dinero en efectivo en dólares, euros, reales y bolivianos, además de joyas.

No obstante, las autoridades resaltan que el contenido más crítico para el avance de las investigaciones internacionales no es el dinero, sino dos elementos clave: un teléfono celular incautado que ya ha sido remitido a Estados Unidos para su análisis forense y extracción de información y pasaportes adulterados pertenecientes a Marset y a su compañera.

Respecto de las razones por las que no se informó inmediatamente del hallazgo , Oviedo explicó que la Policía retuvo la caja fuerte durante este periodo. Actualmente, el artefacto no se encuentra en dependencias policiales, sino que fue depositado en la bóveda de un banco en la ciudad de La Paz.

El Ministro aclaró que se procedió de esta manera debido a que, presuntamente, la Fiscalía rechazó recibir el objeto tras el operativo. Ante esta negativa, se determinó entregar la custodia del artefacto al juzgado que actualmente atiende el caso por la denuncia de pérdida de objetos de valor en la propiedad donde se ocultaba el narcotraficante uruguayo.

A diferencia de esta tercera caja fuerte, las otras dos encontradas en las propiedades de Marset fueron abiertas en un acto público, en presencia de periodistas, policías y fiscales y se constató que contenían solo unos tornillos.