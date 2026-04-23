Fiscalía ve posible citar a autoridades de Gobierno en pesquisa por caso Marset

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 23/04/2026 a las 9h54
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La Fiscalía aseguró que es posible citar a autoridades del Gobierno dentro de las investigaciones por el caso relacionado a la detención del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y la presunta pérdida de dinero, joyas y objetos de valor que debieron ser incautados en los inmuebles.

El pasado lunes, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reveló la existencia de dos nuevas cajas fuertes que pertenecían a Marset, una de las cuales contenía dólares, joyas y hasta un celular.

“No se descarta como dijo la máxima autoridad de la institución, esto no mella la dignidad de ninguna persona (...) No se descarta citar a cualquier autoridad, sea particular, sea persona publica o de la institución policial”, aseveró el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos.

En tanto, el jefe de bancada de Libre de la Cámara de Diputados, Rafael López, sugirió la destitución Oviedo, por contradicciones en sus declaraciones sobre el caso de la captura de Sebastián Marset y  “maletas”.

“Él no ha sabido como llevar el caso de las maletas, avionetas y Marset. Ha manifestado diferentes teorías y hubo contradicciones”, dijo ante los medios de comunicación.

Oviedo explicó el lunes que la información sobre la existencia de una caja fuerte con joyas,  relojes y dinero no fue revelada con anterioridad porque aún tenía que avanzar la investigación que se realiza en Bolivia.

Bolivianos

En tanto, cinco ciudadanos bolivianos considerados “operadores logísticos” de Marset serán enjuiciados en Paraguay

Los bolivianos fueron capturados durante un allanamiento cerca de la frontera con Bolivia durante un operativo antidrogas. Los hombres son procesados por presunto narcotráfico.

Según ABC de Paraguay, en total son diez las personas que fueron detenidas en un allanamiento el 23 de febrero del 2024, de las cuales cinco tienen nacionalidad boliviana.

Los bolivianos son Carlos Andrés Cuellar Garrido (24), Franklin Muñoz Sossa (39), Jesús Wilfredo Muñoz Espindola (38), (alias Paye), Ysaias Ayala (30) y Eduin Osinaga Vias (32), según reporte  de Unitel.

Para la Fiscalía de Paraguay, todos los que fueron capturados en ese operativo son operadores logísticos de la red que lideraba Marset junto con Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, este último capturado por la Policía del país vecino.

La defensa de los acusados intentó frenar el proceso cuestionando pruebas y pidiendo la nulidad de la acusación. Sin embargo, el tribunal declaró inadmisibles estos recursos, ratificando que el caso debe avanzar a juicio.

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